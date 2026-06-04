Petro pide al CNE atender su denuncia sobre presunto fraude, pese a aclaración de la Registraduría

Mesas de votación con riesgo de fraude tendrían máquinas biométricas: Petro / Camila Díaz ( Colprensa )

A pesar de que la Registraduría negó irregularidades en el resultado electoral, el presidente Gustavo Petro pidió al Consejo Nacional Electoral que revise su denuncia sobre presunto fraude.

A través de un recurso de procedibilidad que interpuso, el mandatario pidió al CNE que contraste los datos del censo electoral y la cantidad de mesas y votantes.

“Se hicieron pruebas de cruce de las mesas atipicas que presenté en esta cadenas de trinos, con un censo adicional debe dar que mesas de votación tienen votantes por fuera del limite físico alcanzable por una mesa y que mi denuncia debe ser mirada por el Consejo Nacional Electoral, a través de un recurso de procedibilidad que interpongo”, señaló.

El mandatario insistió en su denuncia sobre presuntas irregularidades en el censo electoral, por lo cual, anunció que va a presentar la metadata de la información recogida de DIVIPOL, que no habría sido entregada a los partidos.

Registraduría niega irregularidades

A través de un comunicado, la Registraduría defendió el resultado electoral y reiteró en que el censo definitivo con 41.421.973 colombianos habilitados para votar, fue entregado a las agrupaciones políticas el 30 de abril y el 22 de mayo a las campañas, donde se podía identificar el puesto de votación de cada ciudadano.

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