CVC investiga cambio de color del río Bugalagrande y descarta que sea a causa de minería ilegal

Las muestras tomadas en el río continúan en análisis en el laboratorio certificado de la CVC. Foto: CVC

Valle del Cauca

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) adelanta análisis de laboratorio para determinar las causas de la turbidez y el cambio de color del agua en el río Bugalagrande, situación que ha generado preocupación entre las comunidades de la zona.

Según explicó Johanna Bedoya Gómez, directora territorial Centro Norte de la CVC, desde que se conoció la situación se activaron acciones técnicas y recorridos en la parte alta de la cuenca, específicamente en los corregimientos de Miraflores y Alegrías, en Sevilla, y Barragán, en Tuluá.

Durante las visitas, el personal especializado identificó procesos de escorrentía, depósitos de cárcava y lavado de material ocasionados por las intensas lluvias registradas durante abril, lo que habría provocado la alteración en el color del agua que actualmente presenta el río.

La funcionaria aseguró además que durante los recorridos no se encontraron evidencias de actividades de extracción minera.

“Es preciso indicarle a la comunidad que durante estos recorridos y la visita de personal especializado en la zona alta de la cuenca del río Bugalagrande, no se evidenció actividades de extracción, como tampoco indicio alguno de actividades de minería ilegal”, indicó Johanna Bedoya Gómez, directora territorial Centro Norte de la CVC.

La CVC indicó que las muestras tomadas en el río continúan en análisis en el laboratorio certificado de la entidad y que los resultados serán dados a conocer oportunamente a las comunidades.