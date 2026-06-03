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03 jun 2026 Actualizado 12:26

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Cali

Dos hombres fueron asesinados y abandonados en un cañaduzal de Candelaria, Valle

Una de las víctimas era de nacionalidad venezolana; ambos fueron hallados atados de pies y manos y con disparos en la cabeza.

Nuevamente, Cali vivió un fin de semana violento con 16 homicidios entre el viernes 24 y el domingo 26 de septiembre. Foto: Getty Images / DIEGO PINEDA

Nuevamente, Cali vivió un fin de semana violento con 16 homicidios entre el viernes 24 y el domingo 26 de septiembre. Foto: Getty Images / DIEGO PINEDA(Thot)

Nuevamente, Cali vivió un fin de semana violento con 16 homicidios entre el viernes 24 y el domingo 26 de septiembre. Foto: Getty Images / DIEGO PINEDA
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Las autoridades investigan el hallazgo de dos hombres asesinados en un cañaduzal ubicado en zona rural del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

Los cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos y presentaban graves heridas ocasionadas por arma de fuego. De acuerdo con el reporte policial, las víctimas recibieron disparos en la cabeza.

Los fallecidos fueron identificados como Héctor Alejandro Almado, de nacionalidad venezolana, y Brainer Lerma Vidal. Ambos presentaban impactos de bala a la altura del cráneo.

De manera preliminar, las autoridades conocieron versiones según las cuales cuatro personas habrían sido sacadas de sus viviendas por hombres armados. Dos de ellas serían las víctimas halladas sin vida en el corregimiento de San Joaquín.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Cali señaló que, hasta el momento, no existen denuncias formales por la presunta desaparición de las otras dos personas mencionadas en esas versiones. Aun así, continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar los responsables del doble homicidio.

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Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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