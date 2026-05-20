Trabajadores del ICBF en Santander anuncian participación en paro nacional el 3 y 4 de junio

Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en Santander, confirmaron su participación en el paro nacional convocado para los próximos 3 y 4 de junio de 2026, como protesta ante la falta de recursos económicos y las condiciones laborales que, aseguran, afectan la operación de la entidad.

Durante un pronunciamiento entregado a Caracol Radio, Juan García, presidente de Sintrabienestar, explicó que una de las principales preocupaciones es la reducción del presupuesto asignado al ICBF a nivel nacional, situación que estaría poniendo en riesgo la misión de la entidad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes.

“El presupuesto que se solicitó no fue aprobado y eso pone en riesgo la operación de la misionalidad del instituto”, señaló el vocero.

Lea también: “¿Por qué me lo mataron?”: el dolor de la mamá del niño futbolista asesinado en Piedecuesta

Según indicó, además de la falta de recursos, los trabajadores enfrentan dificultades relacionadas con infraestructura, insuficiencia de personal y extensas jornadas laborales derivadas de procesos de contratación y atención institucional.

García, aseguró que estas condiciones han generado una sobrecarga laboral para funcionarios y funcionarias del ICBF en diferentes regiones del país, razón por la cual se organizó un meeting este miércoles 20 de mayo de 2026, previo a la jornada de protesta.

El paro fue convocado a nivel nacional y desde la seccional Santander confirmaron que se sumarán a las actividades programadas durante los dos días de movilización.