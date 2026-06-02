“Estoy ilusionado y tengo mucha fe”: Néstor Lorenzo tras la victoria de Colombia

La Selección Colombia cerró con buenas sensaciones su presentación ante Costa Rica tras imponerse 3-1 en un partido que dejó varios aspectos positivos para el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. Más allá del resultado, el entrenador argentino aprovechó el compromiso para evaluar variantes, darle minutos a jugadores que habitualmente no son titulares y continuar afinando detalles de cara al debut mundialista.

En rueda de prensa, Lorenzo realizó un balance positivo del trabajo desarrollado durante la última semana, especialmente en lo relacionado con la puesta a punto física de varios futbolistas. “Uno trata de equiparar el nivel de rendimiento de todos los jugadores a medida que van llegando. Con los que más trabajamos en Medellín tuvieron minutos. Creo que el balance es positivo. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero con el correr de los días y de estar juntos vamos a estar bien. Tengo fe de que vamos a llegar muy bien”, señaló.

Le puede interesar: Colombia venció a Costa Rica y tomó impulso antes de emprender su camino al Mundial 2026

El seleccionador también destacó la respuesta de algunos jugadores que tuvieron la oportunidad de ser titulares. “Dentro del once titular aparecieron muchachos que nunca habían sido titulares y yo quería ver la reacción de ellos ante un marco de un partido de selección. Creo que han cumplido y han estado a la altura”, afirmó.

Uno de los futbolistas que recibió elogios fue Kevin Puerta, quien sumó su primera titularidad con la Tricolor. Lorenzo destacó su versatilidad y capacidad de adaptación. “Es una gran realidad. Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del medio campo, lo que nos da tranquilidad. Cambiamos un poco el sistema en el segundo tiempo y él se adapta fácil. Eso es importante”.

También le interesa: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Prográmese con fecha y hora del partido amistoso

Sobre John Córdoba, confirmó que su evolución médica avanza favorablemente. “La evolución de John va bien, día a día está mejorando muy bien según el cuerpo médico”, comentó.

Otro de los jugadores destacados por el entrenador fue Carlos Andrés Gómez. “Es un jugador que ha estado con nosotros en pocas situaciones, pero ha ingresado, ha marcado gol también. Es una característica que no abunda y nos va a dar mucho. Tengo mucha fe en su progreso y en su mejoría constante”, expresó.

Respecto al funcionamiento colectivo, Lorenzo explicó que la mejoría observada frente a Costa Rica también estuvo relacionada con una mejor planificación de cargas físicas. “Hoy estaba planificado que nadie jugara demasiados minutos para no correr riesgos. Muchos jugadores llegaron hace muy poco y se buscó compensar la parte física con el rendimiento. No es fácil cuando haces siete, diez u once cambios y se mantiene el nivel de juego, pero creo que ha sido positivo en todo sentido”.

Le puede interesar: Fuad Char certero contra James Rodríguez: “Flojo de mier... No le aporta nada a la Selección”

Pensando en el próximo amistoso frente a Jordania, el estratega dejó claro que el objetivo será seguir creciendo futbolísticamente. “Vamos a buscar un mejor funcionamiento tanto en la parte defensiva como en las variantes ofensivas. Tenemos que mejorar mucho, pero eso se va a dar con los días, con el descanso y con estar juntos. Creo que vamos a estar mejor contra Jordania”.

Lorenzo también ratificó su confianza en la identidad futbolística de la Selección Colombia. “La esencia del jugador colombiano la respetamos. Siempre jugamos con jugadores de buen pie y esperamos que esas sociedades se aceiten cada vez mejor. El fútbol es belleza, pero también tiene que ser efectividad tanto en ataque como en defensa”.

Sobre James Rodríguez, quien disputó todo el segundo tiempo, el técnico destacó su importancia para el equipo. “Hay jugadores cuya velocidad la da la cabeza y el pase que tienen. James es de los jugadores del mundo que mejor pase tiene en zonas decisivas. Le da velocidad al juego en ese sentido. Va a estar mejor y va a ir mejorando cada día”.

Lea aquí también: Las variantes de Lorenzo empiezan a perfilar el equipo de Colombia para el Mundial 2026

Finalmente, Lorenzo envió un mensaje de optimismo tanto a la afición como al grupo de jugadores que disputará la Copa del Mundo. “Vamos a dar lo mejor hasta la última gota de sudor para llevar a Colombia a lo más alto”. Y cerró con una frase que refleja el ambiente que rodea a la Selección: “Yo estoy ilusionado. Los veo a los muchachos y tengo mucha fe de que vamos a hacer un gran Mundial. Claro que sí, estoy con mucha ilusión y con muchas ganas de llegar a lo más alto”.