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02 jun 2026 Actualizado 12:17

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La USO anuncia un paro de 24 horas y exige avances en el diálogo con Ecopetrol

La USO exige avances en el diálogo con Ecopetrol en la Convención Colectiva de Trabajo y critica la gestión de Victoria Sepúlveda en negociaciones laborales.

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J. Espinosa

L. Enriquelehurtado

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