La USO anuncia un paro de 24 horas y exige avances en el diálogo con Ecopetrol
La USO exige avances en el diálogo con Ecopetrol en la Convención Colectiva de Trabajo y critica la gestión de Victoria Sepúlveda en negociaciones laborales.
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