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¿Qué busca la USO ante Ecopetrol con el llamado a paro? Presidente del sindicato responde

La Unión Sindical Obrera, USO, el principal sindicato de la industria petrolera en Colombia, anunció un paro de 24 horas aduciendo la falta de avances con Ecopetrol en el diálogo para la renovación de la Convención Colectiva del Trabajo (CCT), un acuerdo clave para definir las condiciones laborales.

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Para explicar el origen de las tensiones actuales, Julio Sánchez Cristo habló en 6AM W de Caracol Radio con el presidente de la USO, Martín Ravelo, quien explicó cuál es la posición del sindicato y qué buscan lograr con el paro.

¿Por qué se da el llamado a paro?

En primera medida, las diferencias que señala la USO en un comunicado parten de la falta de avances en la negociación colectiva de la CCT. El sindicato acusa de dilaciones a la vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol, Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, cercana a Ricardo Roa.

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“Hacemos ese señalamiento a la doctora Victoria porque estamos intuyendo que hay revanchismo por la posición que ha asumido el sindicato sobre la permanencia del doctor Ricardo Roa en la presidencia de la empresa”, indicó Martín Ravelo.

En esa medida, el presidente de la USO ratificó en Caracol Radio la postura sindical abiertamente contraria a que Ricardo Roa siga al frente de la compañía, en medio de los procesos judiciales que enfrenta, imputado por presunto tráfico de influencias y presunta violación de topes electorales.

“Uno de los puntos más importantes del pliego es el fortalecimiento del negocio tradicional de petróleo y gas, porque Ecopetrol se está debilitando en su negocio y la opinión pública debe saber que más del 85% de la EBITDA de Ecopetrol lo produce el negocio tradicional de petróleo y gas”, advirtió.

¿Qué opina la USO de los cambios que busca hacer el Gobierno en la junta de Ecopetrol?

Adicionalmente, Caracol Radio conoció que el Gobierno está evaluando cambios de gobernanza en Ecopetrol que podrían trastocar las reglas de participación del representante de los trabajadores en la junta directiva.

“Una injerencia del Gobierno de manera sistemática sobre el gobierno corporativo, donde se está ideologizando el desarrollo de las políticas, no le conviene a Ecopetrol. (...) Los trabajadores eligieron a su representante de forma democrática”, sentenció el presidente de la USO.

Escuchar la entrevista en vivo:

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