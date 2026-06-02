Gobierno evalúa cambios en la junta de Ecopetrol a días de la segunda vuelta

A tres meses y medio de terminar la presidencia de Gustavo Petro, el gobierno está evaluando cambios en la gobernanza de Ecopetrol que incluyen revisar la representación de los fondos de pensiones, que son los accionistas mayoritarios de los minoritarios, en la junta directiva, así como las reglas para la participación del representante de los trabajadores, que hoy en día es el expresidente de la Unión Sindical Obrera, USO, César Loza. Sin embargo, fuentes cercanas a la discusión advierten a Caracol Radio que dentro de la propia compañía y de los órganos de gobierno corporativo se ha advertido que avanzar en una reforma de este tipo en el actual momento, con un gobierno cerca de terminar y en medio de un proceso electoral, podría generar riesgos jurídicos, financieros, reputacionales y políticos.

La discusión adquiere relevancia porque el Palacio de Nariño citó en la tarde de ayer, a las 4 de la tarde, a los miembros no independientes de la junta directiva a una reunión en el despacho presidencial.

La convocatoria fue enviada por la presidenta de la junta, Ángela María Robledo, a los miembros de junta que siempre han estado alineados con el gobierno. La reunión despierta inquietudes sobre si el presidente Petro, a pesar de las advertencias, está buscando impulsar o acelerar modificaciones en la estructura de gobierno corporativo de la principal empresa del país antes de que se defina el nuevo panorama político, o sea, antes de la segunda vuelta de las elecciones.

Quienes recomiendan prudencia sobre estos cambios, que recordemos son eliminar la representación de los minoritarios en la junta y tratar de darle un golpe a César Loza, recién elegido este año en la junta como representante de los trabajadores y opositor a las políticas de hidrocarburos del gobierno Petro, sostienen que cualquier cambio en la composición de la junta debería tramitarse con soporte técnico, consulta a las autoridades competentes y bajo condiciones que no puedan interpretarse como una alteración de las reglas de juego para accionistas e inversionistas. También consideran que una reforma de este alcance podría tener mayores garantías de legitimidad y menor costo institucional si se aborda una vez despejado el escenario electoral.

Acá se está jugando también un pulso de poder entre la USO, que inicialmente apoyó no solo la elección del presidente Gustavo Petro, sino la administración del presidente Ricardo Roa, pero esto cambió en los últimos meses. Primero apoyaron al candidato Roy Barreras, y días antes de la primera vuelta pidieron a la base sindical que votaran pensando en el futuro de la compañía y del negocio tradicional de los hidrocarburos. Hace unos minutos la USO ha anunciado también un paro de labores de 24 horas que, por ahora, no afectará la producción.

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