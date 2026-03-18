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18 mar 2026 Actualizado 22:07

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La USO exige la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol

La Unión Sindical Obrera señala que la decisión es necesaria ante las investigaciones en contra Roa

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

Luis Enrique Hurtadolehurtado

La Unión Sindical Obrera (USO) exigió a la Junta Directiva de Ecopetrol aparte del cargo a su actual presidente, Ricardo Roa ante las investigaciones que se adelantan en su contra.

La organización sindical fundamenta su petición en las investigaciones que cursan actualmente contra el directivo. Según la USO, estos señalamientos no solo agravan la situación de la estatal petrolera, sino que generan riesgos que podrían afectar el funcionamiento adecuado de la empresa y el cumplimiento de la estrategia empresarial necesaria para el país.

El sindicato reconoce los avances logrados bajo la actual administración en cuanto al modelo de relacionamiento entre la empresa y los trabajadores, así como la voluntad política para alcanzar acuerdos que han mejorado la calidad de vida de los empleados, y advierte que los desafíos de la industria son apremiantes.

La USO aclaró que, aunque reconocen la presunción de inocencia de Ricardo Roa, consideran imperativo actuar bajo principios éticos y de total transparencia. La organización sugiere que Roa debería concentrar sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, permitiendo que la compañía sea dirigida por alguien que no enfrente estas distracciones legales.

“La Unión Sindical Obrera exige al máximo órgano de dirección proceder a apartar del cargo al presidente de Ecopetrol, en cumplimiento de su deber fundamental de proteger los intereses de la empresa más importante de los colombianos”, concluye la USO.

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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