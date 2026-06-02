El pliego de peticiones de la USO tiene un costo cercano a los $90 billones

La compañía Ecopetrol confirmó que lleva 27 días en negociaciones con los 83 sindicatos que representan a los trabajadores, en el marco de la elaboración del nueva convención colectivo.

La empresa manifestó que el diálogo continúa abierto y que se avanza en la revisión de las propuestas presentadas por los dirigentes sindicales

Caracol Radio conoció que la Unión Sindical Obrera (USO) presentó un pliego de peticiones para los próximos cinco años cuyo costo total asciende a cerca de 90 billones de pesos. De ese monto, entre 30 y 40 billones corresponderían a beneficios de naturaleza directa para los empleados afiliados a la USO.

Entre las demandas más relevantes del sindicato están:

Un reajuste salarial de aproximadamente 20% durante el periodo.

La vinculación de cerca de 25.000 contratistas a planta.

Mantener el pago de salud y pensiones a los jubilados y extender beneficios a familiares de los trabajadores.

En materia salarial proponen un aumento del IPC +20% en el primer año y para el resto de los años el IPC+10%.

En el pliego de peticiones se plantea una reducción de la jornada laboral a 29 horas.

Que Ecopetrol pague el plan educacional al 100% y una tarifa única para post pensión, posgrados y salud + 2 años después del doctorado

Ecopetrol no detalló públicamente respuesta económica punto por punto, pero reiteró su disposición a continuar la negociación con los representantes sindicales para buscar acuerdos que garanticen la operación y la estabilidad laboral.

Analistas laborales advierten que peticiones de esta magnitud podrían tener efectos significativos en los costos de la compañía y en sus resultados financieros, además de implicaciones para la contratación y las metas de productividad.

Las negociaciones continúan y ambas partes se han comprometido a mantener mesas técnicas para avanzar en temas específicos durante los próximos días.