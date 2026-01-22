Suspenden actividades de colegio donde desapareció la menor Valeria Afanador en Cajicá

Bogotá D.C

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó medidas preventivas contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, al que asistía Valeria Afanador , la menor que desapareció el pasado 12 de agosto de 2025 y que fue encontrada 18 días después.

Las medidas que tomó la autoridad ambiental fue suspender inmediatamente las actividades que se desarrollaban en la zona ronda de protección del Río Frío , donde al parecer fue vista por última vez la menor.

“Desde 2014 existe un área de 50 metros adyacente al cauce principal del Río Frío en donde no pueden existir actividades distintas a acciones de restauración y conservación ambiental”, explicó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

El funcionario añadió que, de acuerdo con esta delimitación, como el cerramiento o la construcción de espacios y estructuras, así fueran provisionales, no pueden estar dentro de esta zona.

¿Por qué se tomó esa decisión?

Un equipo técnico y jurídico de la dirección regional Sabana Centro de la CAR realizó un recorrido en esta institución educativa, donde se pudo identificar que, aunque el colegio cuenta con licencia urbanística , no se encontró evidencia del permiso de cerramiento en la ronda de protección del Río Frío.

Además, se identificó que en la zona de ronda de protección hay intervenciones como una granja y una huerta, construidos en madera y teja de zinc, una cancha de minigolf, una cubierta en estructura metálica, una cancha de voleibol en arena y un parqueadero de bicicletas y motocicletas.

Estas intervenciones habrían ocasionado una afectación al suelo en un área aproximada de 650 metros cuadrados.

“Cuando se trata de zonas de conservación ambiental, la CAR sí es la autoridad competente para definir la suspensión de actividades, así como el inicio de trámites administrativos ambientales sancionatorios, que luego de agotar el debido proceso podrán culminar con multas de hasta 100 mil salarios mínimos mensuales vigentes ”, subrayó el director.

La Corporación impuso esta medida preventiva con el fin de impedir la continuación de las actividades que atenten contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.