Muerte de Valeria Afanador: familia pedirá que rectora y profesores del colegio en Cajicá sean imputados

La trágica muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años encontrada sin vida cerca del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe en Cajicá, luego de 18 días desaparecida, se abre camino en el ámbito legal.

La familia Afanador Cardenas, representada por el abogado Julián Quintana, ha anunciado que solicitará a la Fiscalía General de la Nación la imputación de cargos contra la rectora y dos docentes de la institución, por “homicidio con dolo eventual por violación a la posición de garante - artículo 25″.

La base de esta solicitud radica en que la familia considera que “graves omisiones” por parte del colegio llevaron al fatal desenlace de la menor.

“Exigimos justicia para Valeria . Pediremos a la Fiscalía imputar a la rectora y a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles este homicidio. Sus graves omisiones le arrebataron la vida. No permitiremos que este crimen quede en la impunidad”: señaló el penalista.

Cabe recordar que, el informe de Medicina Legal confirmó que la causa de la muerte de la pequeña fue por sumersión por ahogamiento, y que el deceso ocurrió en fechas cercanas a su desaparición. A pesar de no encontrarse signos de violencia física, la familia insiste en que la negligencia del colegio en la supervisión y cuidado de la menor es inaceptable.

