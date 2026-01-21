Caso Valeria Afanador: Piden a Fiscalía imputar cargos a rectora del colegio por homicidio agravado

Caso Valeria Afanador: abogado asegura que la niña necesitó un tercero para salir del colegio // Caracol Radio

Las víctimas le pidieron a la Fiscalía General de la Nación que radique solicitud de imputación de cargos contra la rectora del colegio Gimnasio Campestre los Laureles, Sonia Inés Ochoa y dos profesores más, por el delito de homicidio agravado en modalidad dolosa, por su presunta responsabilidad en los hechos.

El abogado Julián Quintana, apoderado de la familia de la menor que fue reportada como desaparecida en agosto del año pasado y que luego su cuerpo fue hallado en cercanías al colegio donde estudiaba, señaló que los elementos materiales probatorios recaudados en la investigación sustentan su petición.

“Después de verificados todos los elementos probatorios que reposan en la carpeta de la Fiscalía, le hemos solicitado, a través de un memorial donde estructuramos perfectamente la imputación de cargos de la rectora del colegio y dos profesores por homicidio agravado en modalidad doloso. Esperamos que más temprano que tarde la Fiscalía radique audiencias de imputación en contra de estas personas”, señaló Quintana.

¿Qué responsabilidad tendría la rectora?

En la solicitud de 68 páginas, el abogado Quintana señaló que “en particular, se evidencia que Sonia Ochoa, en su condición de rectora y máxima autoridad institucional, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que eran de su total conocimiento”.

Sobre las docentes aseguró que, “De igual forma, Emely Viviana Fuentes Hernández, como docente, incumplió sus deberes funcionales de vigilancia y control respecto de la menor, permitiendo su salida del aula sin activar oportunamente los mecanismos de protección exigibles. Finalmente, Diego Orlando Pinzón Perilla, también docente, advirtió una situación anómala —la presencia de la menor fuera de su salón en horario no autorizado”.

El abogado de la familia de la menor, señaló que es evidente que los que tenían el deber de ciudad a la menor, no lo hicieron.

“En los tres casos, el material probatorio existente permite afirmar razonablemente que tenían el deber jurídico de actuar, debían hacerlo y no lo hicieron, elevando y manteniendo un riesgo no permitido que se concretó en el resultado fatal”.

¿Qué dijo Medicina Legal sobre Valeria Afanador?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la causa de la muerte de la menor Valeria Afanador, de 10 años, fue por sumersión por ahogamiento.

La niña permaneció 18 días desaparecida y su cadáver fue hallado el viernes, 29 de agosto de 2025, en el sector conocido como Fagua, en el río Frío, zona rural del municipio de Cajicá.

El cuerpo fue encontrado a 346 metros de distancia del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras la alerta de un campesino a las autoridades.

De acuerdo con Medicina Legal, la niña “murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido” y agregaron que “aspiró e ingirió agua y residuos de pantano”.

Además, el Instituto aseguró que “los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto”, lo cual querría decir que la muerte de la menor ocurrió en una fecha cercana a su desaparición.

Según las evidencias reportadas por Medicina Legal, Valeria Afanador estuvo en el pantano “en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”.

También se aclaró que no se evidenciaron signos de violencia física en el cuerpo de Valeria Afanador y su ropa no tenía desgarros ni cortes.