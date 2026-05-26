¿El presidente Petro está participando en política? Andrés Forero y Heráclito Landínez debaten
Los congresistas del Centro Democrático y del Pacto Histórico estuvieron en 6AM W discutiendo los límites legales para el proselitismo por parte del Gobierno.
¿El presidente Petro está participando en política? Andrés Forero y Heráclito Landínez debaten
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En desarrollo.
Escuchar la entrevista completa:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....