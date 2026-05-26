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26 may 2026 Actualizado 17:06

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¿El presidente Petro está participando en política? Andrés Forero y Heráclito Landínez debaten

Los congresistas del Centro Democrático y del Pacto Histórico estuvieron en 6AM W discutiendo los límites legales para el proselitismo por parte del Gobierno.

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