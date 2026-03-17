Oposición política cubana: no hace falta una Delcy Rodríguez para una transición

La opositora cubana Rosa María Payá dijo en una entrevista con EFE que una eventual transición democrática en Cuba no requiere una figura del actual poder como ocurrió en Venezuela con Delcy Rodríguez, y aseguró que la sociedad civil y la oposición dentro y fuera de la isla se han preparado para liderar ese proceso sin los Castro ni la cúpula gobernante.

“No hace falta una Delcy Rodríguez en Cuba. De hecho, el proceso que hemos llevado adelante desde las organizaciones cívicas y de oposición, dentro y fuera de la isla, es precisamente para tener listo un equipo de transición que pueda liderar ese periodo provisional y llevar al país de la barbarie totalitaria hacia las elecciones justas”, manifestó Payá en Miami.

La hija del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá (1952-2012), quien luchó por el Programa Varela para promover cambios democráticos en la isla, enfatizó que los cubanos no requieren una presidenta como Rodríguez, quien asumió el poder interino de Venezuela tras la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Críticas a la apertura económica sin cambios políticos

La opositora pidió al presidente de EE.UU., Donald Trump, mantener la “presión” sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, y confió en que los contactos entre ambos países contribuyan a la libertad en Cuba, en medio de la precaria situación energética de la isla, agravada por el bloqueo petrolero estadounidense.

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“Yo creo que están dadas las condiciones para que se dé la liberación de Cuba. Y esas condiciones, en primer lugar, son la demanda elocuente, el reclamo de cambio por parte de la ciudadanía cubana de manera generalizada”, indicó.

Apagón en La Habana, Cuba durante octubre de 2024. FOTO: Nick Kaiser/picture alliance vía Getty Images / picture alliance Ampliar Apagón en La Habana, Cuba durante octubre de 2024. FOTO: Nick Kaiser/picture alliance vía Getty Images / picture alliance Cerrar

Sin embargo, Payá dijo que el régimen no “nos va a comprar con viejas estrategias del castrismo como las de permitir a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla sin cambios políticos y sin derechos”, como lo anunció esta semana.

Los cubanos “no quieren un cambio fraude. No quieren que la familia Castro, y el grupo de generales que está en el poder, siga comprando tiempo y siga mintiéndole al mundo y a los cubanos sobre la realidad”.

Según el diario The New York Times, la Administración Trump ha planteado la salida de Miguel Díaz-Canel, aunque sin exigir necesariamente un cambio total del sistema.

Payá, sin embargo, considera que quienes están en el poder no harán por sí mismos la transición hacia la democracia y el Estado de derecho. “No entendemos un proceso transitorio que termina en elecciones libres, con la familia Castro en el poder”, reiteró.

El régimen no se cambia a sí mismo

“No es cierto que el régimen se va a cambiar a sí mismo”, agregó. En ese sentido, enfatizó que un proceso real de cambio requiere “que la familia Castro y el grupo de generales que llevan el poder por 67 años y sus representantes se vayan”.

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Por otro lado, señaló que considera “decisiva” la presión que está ejerciendo Estados Unidos y afirmó que debe incrementarse para detener la represión contra los manifestantes en la isla: “Que incrementen esa presión para frenar la impunidad con la que hasta hoy el régimen cubano está ejerciendo la represión”.

Apoyo regional

Igualmente hizo un llamado a los Gobiernos de la región a interceder por el pueblo cubano.

“Esperamos que el resto de las democracias de Occidente acompañen este esfuerzo. (...). Lo espera la ciudadanía cubana, como lo están reclamando en las calles a un costo muy alto, al costo de su seguridad, de su propia vida”, dijo.

Payá aseguró que “tienen que garantizarse los derechos y las libertades de todos los cubanos; tienen que liberarse los presos políticos”, y que nada de esto “cuesta dinero; puede pasar el primer día”.

“Las organizaciones cívicas cubanas, las organizaciones de oposición en la isla y en el exilio estamos unidas detrás de un plan de transición y conformando el equipo de transición que va a liderar y que puede liderar ese periodo provisional”, precisó.

Payá manifestó que entiende que un proceso de transición tendrá que trabajar con algunas estructuras de la “burocracia” para evitar el “caos”, pero que no será “negociable” que “los cubanos recuperemos nuestra soberanía nacional”.