Los cuestionamientos de la advertencia de Petro sobre elecciones: “Yo mismo me pondré al frente”

Muchas incógnitas generó el presidente Gustavo Petro con su respuesta a los cuestionamientos que le hizo el candidato Abelardo de la Espriella, durante su discurso al final de los escrutinios en Barranquilla.

Y es que a pesar de los procesos judiciales que avanzan en su contra en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes y la orden del Consejo de Estado para que evite realizar campaña publicitaria a favor de un candidato en especial, el presidente Petro dejó claro que se pondrá al frente de la campaña para la segunda vuelta.

“Tomaré mis propias decisiones... yo mismo me pondré al frente”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X tras los resultados de la primera vuelta presidencial, que dejaron a Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta junto a Iván Cepeda.

Estas declaraciones abrieron un debate sobre el papel que jugará el mandatario de cara a la segunda vuelta presidencial, pues la Constitución es clara y el mandatario no puede participar en política.

Sin embargo, no está claro la forma en que el presidente está pensando trabajar en esta segunda vuelta y empujar la candidatura de Iván Cepeda.

“Sé de las debilidades de la campaña progresista. Pero vamos a ganar y derrotar al fascismo.... vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, sostuvo.

Especulaciones detrás de la afirmación del presidente

Y es que las afirmaciones del presidente Petro, le han generado varios cuestionamientos y especulaciones frente a la forma en que acompañará a su candidato y respaldará su campaña presidencial.

Tanto fue así, que hablaron de un supuesto “acuertelamiento” que había solicitado en Casa de Nariño el presidente con sus ministros tras los resultados electorales. No obstante, el mismo Gobierno y algunos funcionarios salieron a desmentir esto.