Fondo Noruego vendió acciones de Ecopetrol por estas violaciones a los derechos humanos

Dentro del constante proceso que adelanta el Fondo Soberano Noruego para evaluar si las compañías en las que invierte los recursos pensionales de los habitantes de Noruega están cumpliendo con los parámetros éticos definidos para garantizar que las inversiones no dañen a terceros, el pasado 26 de febrero se anunció que se venderá la totalidad del paquete accionario en poder del fondo, es decir más de 7 millones de dólares en acciones de Ecopetrol.

Lea más: Ecopetrol inició la exportación de crudo en el primer buque contratado para su uso exclusivo

6AM W presenta el documento de 26 páginas emitido el año anterior por el Consejo Ético del Fondo que revela los motivos para recomendar la desinversión en Ecopetrol a la que señalan de incumplir con los estándares exigidos en materia de respeto a los derechos humanos.

El análisis se concentra en los derrames de petróleo que de manera constante se presentan por ataques al oleoducto Caño Limón - Coveñas y el oleoducto Transandino afectando a las comunidades indígenas U’wa y Awá, aunque reconoce que existen muchos más casos en los que a Ecopetrol se le responsabiliza de no proteger los derechos humanos de los colombianos en el desarrollo de la explotación de hidrocarburos.

Lea también: Alertan a Ecopetrol por posible cesión de campos petroleros a multinacional Energy

Señala el informe que, aunque los constantes derrames de petróleo no son culpa de Ecopetrol, la empresa debería asumir una responsabilidad independiente que permita prevenir o mitigar el daño a las comunidades, cosa que no ha pasado. Al contrario, señala el Consejo que, aunque ya hay fallos judiciales que protegen a esas comunidades, Ecopetrol no ha tomado medidas que eviten el daño a los indígenas Awá y U’wa generando un altísimo riesgo para que se infrinja de manera grave el reglamento ético del fondo.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:52 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Vea la carta completa aquí: