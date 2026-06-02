SIC abre investigación contra Tiendas Ara por dobles cobros y dar precios diferentes en las cajas

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Tiendas Ara por dobles cobros en pagos electrónicos; precios diferentes en caja; dar vueltas incompletas y por dudas en promociones y sorteos.

“La autoridad de consumidor investiga fallas en los sistemas de pago de las tiendas. Entre febrero y julio de 2024, se recibieron 825 quejas de clientes que reportaron cobros dobles o repetidos al pagar con códigos QR y otros medios electrónicos. En algunos casos, los ciudadanos tuvieron que pagar dos veces para finalizar la transacción”, explicó la SIC.

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Asimismo, la entidad detectó diferencias entre el precio anunciado en los estantes y el valor real cobrado en la caja.

“Por este motivo, se presentaron 1.363 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025. Además, la autoridad investiga si el comercio entregó mal las vueltas a los usuarios o realizó cobros por “donaciones” o “redondeos” sin autorización previa”, explicó el ente de control.

Por otro lado, la SIC afirmó que cuando los clientes pedían la garantía de un producto y recibían un bono de recompra, la empresa presuntamente no informaba de manera clara, completa y oportuna las condiciones o restricciones de uso. “Esta información solo se podía consultar en la página web y no en las tiendas físicas”, resaltó.

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Finalmente, la entidad evalúa si la información entregada sobre los mecanismos para entregar premios en sus dinámicas promocionales fue clara y cumplió con las normas vigentes.