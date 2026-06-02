Atlántico registró 108 muertes violentas en mayo, la cifra mensual más alta en lo corrido del año

El departamento del Atlántico cerró mayo con 108 muertes violentas, convirtiéndose en el mes más crítico de 2026 en materia de homicidios, según reveló el Sistema Civil de Alertas Tempranas dirigido por el experto en seguridad y expersonero de Barranquilla, Arturo García.

De acuerdo con el informe, el Atlántico acumula 502 muertes violentas en los primeros cinco meses del año, sin incluir accidentes de tránsito ni casos de suicidio, lo que evidencia un incremento sostenido de la violencia en el departamento.

Las cifras muestran que cerca de 92 homicidios ocurrieron en Barranquilla y su área metropolitana, mientras que otros 15 casos fueron reportados en municipios del resto del Atlántico.

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La capital del Atlántico concentró el mayor número de casos, con 50 víctimas fatales, seguida por Soledad, donde se presentaron 31 homicidios, y Malambo, con 12 hechos violentos. En contraste, los municipios de Galapa y Puerto Colombia no reportaron asesinatos durante el mes de mayo.

Por fuera del área metropolitana se contabilizaron 15 homicidios. Sabanalarga encabezó la lista con siete casos, seguida por Baranoa con cuatro, Sabanagrande con dos, mientras que Tubará y Campo de la Cruz registraron un hecho cada uno.

“El comportamiento de los homicidios mantiene una tendencia ascendente durante todo el año”, advirtió García al comparar los registros mensuales. Enero cerró con 96 asesinatos, febrero con 93, marzo con 101 y abril con 104 casos, mientras que mayo superó todos esos indicadores con 108 muertes violentas.

El especialista señaló que el panorama genera preocupación por el aumento constante de los hechos violentos y el impacto que están teniendo principalmente en Barranquilla y los municipios metropolitanos.

Con este balance, el Atlántico supera las 500 muertes violentas en apenas cinco meses de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y organismos de seguridad frente al comportamiento de la criminalidad en la región.