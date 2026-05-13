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13 may 2026 Actualizado 14:11

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Investigan la quema de un bus cargado con palma en carreteras del Meta

Un hombre armado obligó al conductor del vehículo a abandonarlo para posteriormente incendiarlo.

Carretera desde Bogotá hacia el departamento de Villavicencio, Meta. Colombia vía Getty Images.

Carretera desde Bogotá hacia el departamento de Villavicencio, Meta. Colombia vía Getty Images. / ERNESTO.GARCIA.TERRENES.

Carretera desde Bogotá hacia el departamento de Villavicencio, Meta. Colombia vía Getty Images.
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En las ultimas horas en el municipio de Puerto Rico, Meta en la vereda La Lindosa, aproximadamente a 21 kilómetros del casco urbano, fue incinerado un vehículo de carga tipo camión.

De acuerdo con información obtenida, el automotor transportaba fruto de palma con destino a una extractora palmera. Según las primeras informaciones, el vehículo habría sido interceptado por un sujeto que, haciendo uso de arma de fuego, intimidó al conductor obligándolo a descender del automotor para posteriormente proceder a su incineración.

Ante estos hechos, la Policía Nacional adelanta las actividades investigativas y coordinaciones interinstitucionales correspondientes, con el fin de esclarecer lo ocurrido, identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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