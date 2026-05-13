Investigan la quema de un bus cargado con palma en carreteras del Meta

En las ultimas horas en el municipio de Puerto Rico, Meta en la vereda La Lindosa, aproximadamente a 21 kilómetros del casco urbano, fue incinerado un vehículo de carga tipo camión.

De acuerdo con información obtenida, el automotor transportaba fruto de palma con destino a una extractora palmera. Según las primeras informaciones, el vehículo habría sido interceptado por un sujeto que, haciendo uso de arma de fuego, intimidó al conductor obligándolo a descender del automotor para posteriormente proceder a su incineración.

Ante estos hechos, la Policía Nacional adelanta las actividades investigativas y coordinaciones interinstitucionales correspondientes, con el fin de esclarecer lo ocurrido, identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo.