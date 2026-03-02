Gobierno ofrece hasta $42 millones en subsidios para cambiar taxis a eléctricos

El Gobierno Nacional puso en marcha nuevo programa para acelerar la transición de taxis a combustión hacia vehículos eléctricos. La estrategia combina subsidios directos y una línea de crédito respaldada por el Estado, con recursos iniciales que superan los $27.600 millones entre incentivos y financiación.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Transporte, en alianza con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, entidades que estructuraron el componente financiero del programa.

Cómo funciona el esquema de subsidios

El programa está dirigido a propietarios que tengan entre uno y tres taxis.

El incentivo base corresponde hasta al 30% del valor del taxi eléctrico, con un adicional para vehículos de más de 20 años, lo que puede llevar el aporte total hasta cerca de $42 millones, dependiendo del valor del vehículo adquirido.

Los incentivos directos contemplan -

Si el vehículo tiene entre 10 y 20 años:

Si el taxi eléctrico cuesta $100M → aporte de $30M

Si cuesta $90M → aporte de $27M

Si cuesta $80M → aporte de $24M

Es decir: el incentivo es hasta el 30% del valor del vehículo.

Si el vehículo tiene más de 21 años:

Si cuesta $100M → aporte de $37,5M

Si cuesta $90M → aporte de $34,5M

Si cuesta $80M → aporte de $31,5M

Aquí se suma el incentivo adicional por antigüedad.

Además para infraestructura de recarga domiciliaria dependiendo el consto de instalación y certicación podrían tener un aporte de hasta $10 millones.

En total, un propietario podría recibir hasta $42 millones en aportes estatales, dependiendo de la antigüedad del vehículo.

“Hoy damos un paso concreto hacia una movilidad más limpia y justa. Esta línea de crédito no solo facilita que pequeños propietarios renueven sus taxis, sino que los convierte en protagonistas de la transición energética del país”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Para este año, el Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT) dispone de $12.842 millones para financiar estos incentivos.

La bolsa de crédito y el respaldo estatal para adquirir taxi electrico

Además del subsidio, se habilitó una línea de crédito por $14.800 millones.

Cada propietario podrá solicitar hasta $92,4 millones por taxi, con plazo de hasta cinco años y tres meses de gracia. La comisión de garantía será subsidiada y el Fondo Nacional de Garantías cubrirá hasta el 70% del saldo de la deuda, reduciendo el riesgo para las entidades financieras.

La tasa de redescuento anunciada será IBR -0,5 para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera e IBR para microfinancieras.

El crédito podrá tramitarse a través de bancos, cooperativas, entidades microfinancieras y fintech habilitadas.

¿Cuántos taxis podría cubrir el programa?

Con los $12.842 millones destinados a subsidios, el alcance real dependerá del monto que reciba cada beneficiario. Si se asignara el incentivo máximo por vehículo, el número de taxis cubiertos sería limitado frente al total del parque automotor del país.

Hasta ahora se han registrado 118 postulaciones.

La meta proyectada a largo plazo es alcanzar más de 54.000 taxis eléctricos hacia 2036, aunque el impacto inmediato dependerá de la demanda efectiva y del acceso al crédito.

El ahorro prometido y los beneficios adicionales al cambiar a vehículo eléctrico

Según cifras presentadas en la rueda de prensa, el mantenimiento mensual de un taxi a combustión puede rondar los $1,8 millones, mientras que en un vehículo eléctrico podría bajar a cerca de $680.000.

Adicionalmente, los taxis eléctricos tendrán:

10% de descuento en el SOAT.

de descuento en el 30% de descuento en la revisión técnico-mecánica.

de descuento en la Exenciones de pico y placa en algunas ciudades.

en algunas ciudades. Beneficios en impuestos vehiculares.

Los límites: infraestructura y acceso al crédito

La ministra de transporte Maria Fernanda Rojas, reconoció que persisten barreras regulatorias y de infraestructura para la masificación de la movilidad eléctrica, especialmente en la instalación de puntos de recarga, o estabilización en conjuntos residenciales y en la disponibilidad de infraestructura pública suficiente.

Además, aunque el crédito cuenta con respaldo estatal, la aprobación final dependerá del análisis de riesgo que realicen las entidades financieras.

La convocatoria estará abierta hasta el 24 de marzo y se concentra inicialmente en Bogotá, Soacha y municipios del Valle del Cauca como Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo.

Los propietarios interesados deben ingresar a la página oficial del Ministerio de Transporte (www.mintransporte.gov.co) y dirigirse a la sección Programas y Políticas – FOPAT para taxistas, donde podrán diligenciar la postulación y consultar los requisitos.

Entre las condiciones se incluye:

Tener máximo tres taxis registrados.

Estar activo en el servicio público.

Cumplir con la documentación exigida por el programa . Consultar en pagina la documentación requerida ( Beneficios y Requisitos - FOPAT - Programa de Modernización de Taxis )

Someterse al proceso de evaluación crGediticia con la entidad financiera elegida.

Una vez aprobada la postulación y el crédito, el vehículo a combustión deberá ser desintegrado conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes.