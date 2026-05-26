Día sin carro y sin moto Villavicencio 2026: Confirman cuándo es, restricciones y excepciones

De fondo: ciclista circulando el día sin carro y sin moto (Crédito: Alcaldía de Villavicencio)

Villavicencio realizará una nueva jornada sin carros y motos este 3 de junio, en conmemoración del Día de la Bicicleta y la Actividad Física.

Esta jornada está regulada mediante el Acuerdo Municipal 641 de 2024, que busca promover tanto la movilidad sostenible usando el transporte público como el ejercicio al aire libre; la reducción de los siniestros viales en la ciudad y el cuidado del medio ambiente.

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Así funcionará el día sin carro y sin moto en Villavicencio

Durante la jornada, se restringirá la circulación de vehículos particulares y motocicletas desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. En este espacio la administración municipal realizará campañas de difusión y sensibilización masiva sobre las bondades del uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, sano, económico y ecológico.

Luis Ángel Herrera Martínez, director encargado de Planeación y Prospectiva de la Secretaría de Movilidad, explicó que se espera una amplia participación de ciudadanos utilizando medios de transporte alternativos y no motorizados.

“Esta es una jornada donde los ciudadanos podrán participar usando medios alternativos de transporte y vinculándose a las jornadas de actividad física que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad”, señaló el funcionario.

Estas son las excepciones para circular en Villavicencio el día sin carro y sin moto

Teniendo esto en cuenta, la Secretaría de Movilidad informó que, para garantizar la prestación del servicio público de transporte, durante ese día se levantará la medida de pico y placa para taxis.

La restricción será obligatoria para los vehículos particulares, pero las excepciones que se contemplarán según el Decreto 034 de 2024 y algunas que se reiteran en el 051 son las siguientes:

Móviles oficiales y del Estado, cuerpo diplomático, servidores públicos que por su cargo requieran seguridad para el desplazamiento, supervisión y vigilancia, escoltas autorizados, blindaje nivel 3 o superior.

De emergencia, residuos sólidos y desechos hospitalarios, servicios públicos, domicilios y mensajería.

De asistencia y prestación de servicios de salud, personas en condición de discapacidad física o mental y traslado de féretros.

Transporte de carga y mercancías con capacidad mayor o igual a media (1/2) tonelada, motocarros.

Control de tráfico, grúas, enseñanza automovilística, rutas escolares, eléctricos, híbridos y a gas no convertidos.

Matriculados este año en Villavicencio.

Los vehículos que presten asistencia y servicios de salud, los de servidores públicos que requieran de seguridad de desplazamiento, los que sean conducidos o transporten personas en situación de discapacidad, los comunicadores sociales y los que presten servicio de mensajería de establecimientos de comercio, podrán circular con previa inscripción y cumplimiento de requisitos en la Secretaría de Movilidad.

Además de promover hábitos saludables y reducir temporalmente la congestión vehicular, la jornada también servirá para medir el impacto ambiental generado por la disminución del tránsito automotor. Para ello, las autoridades realizarán monitoreos de calidad del aire en diferentes sectores de Villavicencio.

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