“Plan de desarrollo no puede seguir haciéndose desde un escritorio en Bogotá”: gobernadora del Meta

Durante su visita a Bucaramanga este jueves 7 de mayo, la gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, confirmó que los gobernadores del país avanzan en la construcción de un “libro blanco” que recopilará las principales necesidades y proyectos de las regiones para entregarlo a los candidatos presidenciales y al próximo Gobierno Nacional.

La mandataria explicó que la iniciativa se viene construyendo a través de encuentros regionales realizados en diferentes zonas del país, entre ellas la Orinoquía, el Caribe, el Pacífico, el sur y ahora la región centro en Santander.

“Esperamos presentarle este libro a la nueva presidenta o presidente del país para la construcción de un nuevo plan de desarrollo que tenga en cuenta a los 32 departamentos y a los municipios”, señaló la gobernadora del Meta en entrevista con Caracol Radio.

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Según explicó, el documento reúne propuestas construidas junto a congresistas, alcaldes, diputados, gremios y sectores académicos, con el propósito de que las prioridades regionales queden incluidas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Rafaela Cortés, insistió en que la idea es que el nuevo gobierno adopte un modelo de planeación construido desde los territorios. “Un plan de desarrollo no creado desde un escritorio en Bogotá, sino creado desde las regiones”, afirmó.

La gobernadora indicó que el documento aún continúa en construcción y que incluso se habilitó un enlace para que distintos sectores sigan aportando iniciativas y propuestas.

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En medio del encuentro también se refirió a la crisis del sistema de salud, uno de los temas que, según dijo, más preocupa actualmente a los mandatarios regionales.

Recordó que el Meta cuenta con 19 hospitales públicos y destacó la importancia del Hospital Departamental de Villavicencio, que atiende pacientes de, al menos, siete departamentos del país.

“Esperamos que el nuevo gobierno tenga como tema primordial en su agenda la salud, porque es una preocupación de todos los gobernadores y alcaldes”, puntualizó Cortés.