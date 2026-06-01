En Cundinamarca cayó alias ‘Pimpo’, cabecilla de “Los Puyica”

Hombres de la Policía en el departamento de Cundinamarca, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, capturaron a John Estiven Oliveros Bohórquez, alias ‘Pimpo’, por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Alias “Pimpo” sería señalado como presunto cabecilla de la estructura delincuencial “Los Puyica”, con injerencia en los municipios de Flandes, Espinal y Girardot.

Además, es investigado por su presunta participación en el homicidio de Carlos Andrés Nixon Sánchez Barrios, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el barrio Santa Isabel, del municipio de Girardot.

Este resultado operacional representa un golpe contundente contra las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana en el departamento de Cundinamarca.