¡Evite multas! Así opera el pico y placa en Bogotá para la semana del 01 al 07 de junio

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 1 al 7 de junio del 2026 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

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Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares:

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5. En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 1 al 7 de junio:

Lunes 1 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 2 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 3 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 4 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 5 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 6 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 7 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

¡Ojo! No se deje engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá.

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

¿Cuánto cuesta la multa por no cumplir con el pico y placa?

Según las tablas de autoliquidación de 2026, la multa por infringir la medida de pico y placa está tipificada como tipo C, puntualmente la C14.

“Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. dicen.

En este caso, la multa será de $633.232; sin embargo, no es solo monetaria, pues el vehículo también será inmovilizado por las autoridades.

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Pico y placa solidario:

Permiso diario: desde $63.000

desde $63.000 Permiso mensual: alrededor de $500.000

alrededor de $500.000 Permiso semestral: cerca de $2.500.000

Para pagar el Pico y Placa Solidario en Bogotá, lo único que debe hacer es ingresar al portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad o directamente a la plataforma del Pico y Placa Solidario. Allí encontrará todos los pasos para poder hacer su pago.

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