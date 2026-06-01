Despliegan fuerte operativo policial para garantizar el orden en el partido de Colombia en El Campín

La cita para el partido amistoso entre la Selección Colombia y la de Costa Rica es a las 6 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Desde muy temprano en la mañana, los fanáticos llegaron al escenario deportivo para despedir a la tricolor de cara al Mundial de Fútbol 2026.

A las 3 de la tarde se abrirán las puertas del estadio para dar ingreso a los asistentes.

Operativo de seguridad del estadio

Desde el Distrito, a través de la Policía Metropolitana, se dispuso de un fuerte operativo para garantizar la seguridad de los asistentes y de las inmediaciones del estadio.

“Mil uniformados estarán desplegados para cubrir el antes, duraste y el después del partido. Van a haber motorizados en el estadio y en los barrios. Cada comandante de estación a previsto una reacción de por localidad menos 30 uniformados” aseguró el general Cristancho.

La jornada no sólo será fútbol, está lleno de activaciones de marcas y el esperado concierto de la banda bogotana Morat.

Fanáticos y comerciantes están con grandes expectativas para este duelo amistoso.