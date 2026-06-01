¿Puede cambiar el puesto de votación para votar en segunda vuelta? Respuesta de Registraduría

El pasado domingo 31 de mayo, alrededor de 23.685.329 de colombianos participaron en los comicios presidenciales, que dejaron a Abelardo de la Esprillea e Iván Cepeda Castro como los candidatos que se disputarán la segunda vuelta el próximo domingo 21 de junio.

Por ende, la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá que preparar todos los mecanismos para llevar a cabo una nueva jornada electoral, donde se escogerá de manera definitiva cuál de estos dos aspirantes llegará a la casa de Nariño.

Si usted ha pensado en cambiar su puesto de votación para esta nueva jornada electoral o tiene la duda de si dicho proceso se puede realizar antes de estas nuevas elecciones, aquí le explicaremos si lo podrá realizar. Esto es posible, con la información oficial ofrecida por la Registraduría Nacional.

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¿Se puede cambiar el puesto de votación para las elecciones de segunda vuelta presidencial 2026?

Si usted tiene la duda o quiere cambiar su puesto de votación de cara a estos nuevos comicios presidenciales, le aclaramos que dicho proceso ya no se puede llevar a cabo, ya que está fuera del calendario electoral, el mismo que estableció que este trámite se podría realizar hasta el pasado 31 de marzo.

A su vez, la inscripción de cédulas o cualquier tipo de cambio ya no se podrá efectuar; la medida dispuesta por la Registraduría había sido dispuesta tanto para la primera como para la ya confirmada segunda vuelta.

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En ese orden de ideas y de acuerdo a la información oficial ofrecida por la entidad, los ciudadanos que no realizaron los cambios antes de esta fecha deberán votar en el puesto de votación que aparece actualmente registrado en el censo electoral.

Es importante señalar que la institución no habilitará un nuevo período de inscripción o para realizar algún tipo de cambio, ya que para esto solo se dispone de un determinado tiempo, el mismo que ya finalizó.

Así mismo, la Registraduría recomendó a todos los colombianos verificar con anticipación el puesto y la mesa de votación asignados, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de percance durante la nueva jornada electoral.

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¿Cómo verificar su puesto de votación para la segunda vuelta presidencial 2026?

Conocer su puesto de votación es muy sencillo y, además, lo puede hacer por medios digitales siguiendo este paso a paso.

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web oficial de la Registraduría Nacional haciendo clic en este enlace: https://www.registraduria.gov.co/-Electoral-797-.html o escribir en la barra de búsqueda www.regustraduria.gov.co.

o escribir en la barra de búsqueda www.regustraduria.gov.co. Una vez usted haga clic allí, busque el apartado que dice ‘Consulte su lugar de votación’.

Allí le aparecerá la página en donde debe escribir su documento de identidad y verificar el código captcha.

Luego de que usted llene sus datos, automáticamente la Registraduría le mostrará cuál será su puesto de votación para ejercer su derecho al voto el próximo domingo, 31 de mayo.

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