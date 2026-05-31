Así quedó la votación en Magdalena: Últimos resultados de la Registraduría

Santa Marta, con el 100 % de las 3.228 mesas informadas en el departamento del Magdalena, las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 registraron una participación del 46,62%, con 507.993 votantes de un potencial electoral de 1.089.418 ciudadanos.

De acuerdo con el Boletín Informativo No. 19, Iván Cepeda Castro, del Movimiento Político Pacto Histórico, lideró la votación con 263.014 sufragios, equivalentes al 52,26 % del total de votos válidos para candidatos.

En el segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con 197.533 votos (39,25 %), seguido por Paloma Valencia Laserna, del Centro Democrático, con 18.398 votos (3,65 %), y Sergio Fajardo Valderrama, de Dignidad Compromiso, con 7.934 votos (1,57 %).

El total de votos para candidatos alcanzó los 495.634 sufragios, mientras que se contabilizaron 7.556 votos en blanco, 3.712 votos nulos y 1.091 tarjetas no marcadas, para un total general de 507.993 votos depositados en las urnas.

Las autoridades reportaron una jornada electoral tranquila y sin alteración del orden público.