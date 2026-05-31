Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 jun 2026 Actualizado 05:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Así quedó la votación en Magdalena: Últimos resultados de la Registraduría

La jornada electoral en el departamento transcurrió con total normalidad según el reporte entregado por las autoridades.

Elecciones en Colombia. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images)

Elecciones en Colombia. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Elecciones en Colombia. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta, con el 100 % de las 3.228 mesas informadas en el departamento del Magdalena, las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 registraron una participación del 46,62%, con 507.993 votantes de un potencial electoral de 1.089.418 ciudadanos.

De acuerdo con el Boletín Informativo No. 19, Iván Cepeda Castro, del Movimiento Político Pacto Histórico, lideró la votación con 263.014 sufragios, equivalentes al 52,26 % del total de votos válidos para candidatos.

En el segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con 197.533 votos (39,25 %), seguido por Paloma Valencia Laserna, del Centro Democrático, con 18.398 votos (3,65 %), y Sergio Fajardo Valderrama, de Dignidad Compromiso, con 7.934 votos (1,57 %).

El total de votos para candidatos alcanzó los 495.634 sufragios, mientras que se contabilizaron 7.556 votos en blanco, 3.712 votos nulos y 1.091 tarjetas no marcadas, para un total general de 507.993 votos depositados en las urnas.

Las autoridades reportaron una jornada electoral tranquila y sin alteración del orden público.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir