Jornada electoral transcurrió con total normalidad en Antioquia pese a denuncias de constreñimiento

La jornada electoral transcurrió con total normalidad en Antioquia, sin alteraciones al orden público. Así lo indicaron desde la Secretaría de Seguridad Departamental.

En materia de orden público, se registraron cuatro capturas por delitos comunes en los municipios de El Santuario, Bello y Cocorná. Estas corresponden a los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acoso sexual y concierto para delinquir.

En relación con una denuncia que daba cuenta de un presunto constreñimiento en el municipio de Angostura, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que una vez se tuvo conocimiento de la situación: “Nos comunicamos con el registrador y con el personero. Ellos verificaron con el comandante de la Policía, no nos manifestaron tener conocimiento de esa situación, y el registrador nos informó que, como nunca hubo una votación masiva en su municipio”, sentenció.

De igual forma, el funcionario resaltó el trabajo realizado por más de 16 mil uniformados en Antioquia.

Por otra parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) entregó las cifras correspondientes a la jornada electoral en Antioquia.

Se registraron afectaciones climáticas, específicamente en Puntas de Ocaído, Urrao, lo que ocasionó que las votaciones se realizaran una hora y media más tarde respecto a la apertura nacional de las urnas.

La MOE desplegó 123 observadores en 37 municipios. Entre los hallazgos se encuentran: restricciones de acceso a observadores (1,32 %), ausencia de jurados completos (2,16 %), no exhibición de urnas vacías (4,31 %), jurados con distintivos de campaña (11,94 %), presencia de testigos electorales (80,43 %), máquinas biométricas con dificultades de acceso (59,5 %), poca información para personas trans (60,07 %), falta de condiciones para personas con discapacidad (83,06 %) y cubículos accesibles (12,41 %). Además, se reportaron problemas con la cédula digital (36,45 %).

Desde el Puesto de Mando Unificado, activo durante todo el día en el Nodo Departamental de Seguridad, se hizo seguimiento a los 125 municipios del departamento con la participación de diferentes entidades, como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército, entre otras.