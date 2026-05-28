Capturan en Bocagrande a dos falsos miembros del Clan del Golfo que extorsionaban a turistas

En desarrollo del plan antiextorsión “AMBAR”, la Policía Nacional en Cartagena, capturó en flagrancia a dos presuntos delincuentes comunes, dedicados a la extorsión, bajo la modalidad de intimidación, en especial a turistas, a quienes abordaban en playas y sitios emblemáticos, haciéndose pasar por integrantes del clan del golfo.

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De acuerdo con la información oficial, la captura de estos extorsionistas se logró gracias a la valerosa denuncia interpuesta por una pareja de esposos que, permitió desarrollar un operativo relámpago, para detenerlos momentos después de recibir 1 millón de pesos en el barrio de Bocagrande.

Los capturados, son conocidos con los alias de “El mechas”, de 28 años y “Marino” de 24 años.

Con la captura de estos dos sujetos, las autoridades develaron el modus operandi: Los actores criminales llegaron a la playa y esperaron por varias horas, analizando a diferentes personas. Luego de identificar a sus víctimas, las abordaron y verbalmente las intimidaron, asegurando ser integrantes del grupo al margen de la ley “Clan del Golfo”, exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra su integridad.

Luego de generar esa presión, a través de la ingeniería social y seguimiento, obtuvieron información personal e identificaron el lugar donde se hospedaban las víctimas con el objetivo de realizar una nueva exigencia económica, sin contar con la valentía de las victimas que se comunicaron con la Policía Nacional, lo que dio paso al desarrollo de un operativo relámpago que terminó con la captura de estos delincuentes.

“Con estas acciones operativas, le cerramos el cerco a la delincuencia común, que busca generar temor en los ciudadanos, en especial en los sitios turísticos de la ciudad. La denuncia oportuna, nos permite actuar con contundencia frente al delito y blindar en seguridad a todas las personas que confluyen en sitios de alta demanda turística en la ciudad”, afirmo el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.