Cinco integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en combates con el Ejército en Chocó

Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Chocó. Foto: Séptima División.

Chocó

En medio de operaciones militares adelantadas en el departamento del Chocó, el Ejército Nacional abatió a cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo durante fuertes combates.

Los enfrentamientos ocurrieron en el corregimiento de Lomas de Chupey, en el municipio de Sipí, donde tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25, adscrito a la Décima Quinta Brigada, sostuvieron un combate de encuentro contra miembros de la subestructura Edwin Guzmán Martínez de ese grupo armado organizado.

“Con este importante resultado logramos generar satisfacción y bienestar y tranquilidad a la población civil del departamento del Chocó, el municipio de Sipí específicamente, donde se encuentra delinquiendo esta organización narcoterrorista”, señaló el coronel Óscar Javier Fernández, Jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Décima Quinta Brigada.

Detalles e incautaciones

Tras los combates, las autoridades incautaron cuatro armas de largo alcance, abundante munición y 29 proveedores. Además, fueron recuperados elementos de intendencia, inteligencia y comunicaciones que, según el Ejército, eran utilizados por los integrantes del grupo ilegal para el desarrollo de actividades criminales.

El operativo ocurrió horas después de que se registrara un ataque con drones contra la estación de Policía de Santa Rita, en el municipio de Río Iró, Chocó, el cual habría dejado como saldo un subintendente herido.

El hecho, atribuido de manera preliminar al Frente Cacique Calarcá del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se suma a una serie de agresiones similares registradas recientemente contra la misma infraestructura policial. Los artefactos explosivos lanzados desde drones habrían impactado en inmediaciones de la estación, generando daños materiales y afectaciones a la población civil aledaña.

El Ejército Nacional aseguró que este resultado operacional hace parte de las acciones permanentes que se adelantan en corredores estratégicos del Chocó para debilitar las capacidades de las estructuras armadas ilegales que operan en la región.