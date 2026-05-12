Veeduría ciudadana del PAE en Manizales denuncia mal manejo de alimentos del operador encargado

Manizales

Uno de los problemas que denuncia la veeduría ciudadana del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital del departamento de Caldas, es por el incorrecto almacenamiento de las carnes, las cuales no son refrigeradas, pero sí mezcladas con las verduras y frutas; además, son guardadas en cajas de icopor reciclables.

Así mismo, reclaman que algunos productos cárnicos vencidos son enviados a las instituciones oficiales para servir a los estudiantes. Juan Jairo Muñoz, líder de la veeduría ciudadana del PAE, explica que los alimentos son enviados en estado de descomposición.

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“La mezcla de alimentos puede producir un gravísimo cruce de contaminación y los productos cárnicos al no guardar la cadena de frío, no pueden ser consumidos. Los rectores deberían recibir los alimentos destinados al programa, porque es injusto que se transporte comida en estas condiciones. Me pregunto, ¿por qué el operador no ha comprado los contenedores aptos para el traslado de la carne?"

Muñoz, hace dos peticiones al alcalde de la ciudad para buscar soluciones rápidas al problema que se está presentando y cuestiona la ubicación de la bodega del operador.

“Primero. Suspender de manera inmediata el PAE mientras se soluciona el problema. Segundo. Pido la renuncia del Secretario de Educación. Necesitamos a alguien que se preocupe por nuestros niños. Por ejemplo, la bodega está en Villamaría quitando la competencia a la Secretaría de Salud de Manizales su rol de supervisión; el contrato se entregó sin el cumplimiento de algunas condiciones. Por otra parte, la ración de comida a los estudiantes las disminuyen”.

¿Qué responde la Secretaría de Educación de Manizales?

Por su parte, el secretario de Educación de la capital de Caldas, Andrés Felipe Betancourth, explica que el programa atiende diariamente a miles de estudiantes entregando 18.000 almuerzos y más de 14.000 refrigerios y, con el apoyo de los Comités de alimentación escolar, hacen seguimiento de las condiciones del servicio y responde los puntos de la denuncia de la veeduría ciudadana.

“Según los estudios previos y pliegos de licitación, estaba establecido que la infraestructura de una planta de almacenamiento y procesamiento de alimentos podría estar en el área metropolitana, por la facilidad del operador en este caso y desde allí se distribuye. Igualmente, este debe garantizar condiciones de inocuidad que fueron verificadas en el estudio de los proponentes, tanto en el transporte como en las condiciones de higiene y sanidad”.

Complementa diciendo: “Debemos determinar si esa carne era para los restaurantes escolares, tal vez el operador tiene otras actividades relacionadas. Tenemos previsto unas formas de almacenamiento de productos fríos. Además, solo se pagan raciones servidas y en óptimas condiciones, alguna fruta sobremadurada, no se paga, al igual que las raciones de menor peso. Ese es el mecanismo principal de control que tenemos respecto de la ejecución del recurso público”.

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De la misma manera, el funcionario aclara que con la Secretaría de Salud sí tienen competencia para hacer acompañamiento al programa y analizarán la denuncia para imponer la sanción en caso de ser necesario.

“Tenemos el apoyo de la Secretaría de Salud, el hecho que esté en Villamaría no le quita competencia para hacer el acompañamiento. Damos garantías de que indagaremos la denuncia, no podemos juzgar, pero en caso de descubrir irregularidades, las sancionaremos y actuaremos con contundencia”.

Entre tanto, la Personería de Manizales abrió un proceso preventivo al respecto.