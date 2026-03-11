Atlántico lanza programa de habilidades digitales para más de 3.400 estudiantes

La Gobernación del Atlántico lanzó el programa “Más educación, más futuro”, una estrategia de formación en habilidades digitales dirigida a estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado de 12 instituciones educativas oficiales del departamento. La iniciativa busca preparar a los jóvenes para los retos de la economía digital y fortalecer sus competencias tecnológicas.

En total, 3.442 estudiantes de municipios como Suan, Sabanalarga, Puerto Colombia, Santo Tomás, Galapa, Palmar de Varela, Candelaria y Polonuevo, así como de los corregimientos de Puerto Giraldo (Ponedera) y Pital de Megua (Baranoa), recibirán formación en programación y herramientas tecnológicas.

Durante el lanzamiento del programa, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa señaló que el objetivo es motivar a los jóvenes a incursionar en el mundo de la programación y prepararlos para los empleos del futuro, en un contexto donde las competencias digitales son cada vez más demandadas.

Alianza para fortalecer la educación digital

El programa se desarrolla en alianza con la organización Crack The Code, que lidera procesos de formación tecnológica en América Latina. La iniciativa incluye la dotación de computadores, televisores y diademas para modernizar las salas de informática, además de un plan académico enfocado en programación y habilidades digitales.

Asimismo, el proyecto contempla la capacitación de los docentes de informática de las instituciones participantes, quienes recibirán formación durante el año con el fin de asumir progresivamente el liderazgo de estas clases y garantizar la continuidad del programa.

Instituciones focalizadas en 12 municipios

La secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro Flórez, explicó que las instituciones fueron seleccionadas por su enfoque hacia el empleo y el emprendimiento en la educación media, en línea con el plan departamental de fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación.

La meta del departamento es ampliar esta iniciativa en los próximos años para beneficiar a más estudiantes y colegios. Con este programa, la administración busca reducir la brecha digital y ofrecer mayores oportunidades académicas y laborales a los jóvenes del Atlántico.