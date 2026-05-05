Barranquilla abre 1.000 cupos gratuitos para educación superior en IUB al Barrio

La Alcaldía de Barranquilla anunció la apertura de 1.000 cupos gratuitos de educación superior a través del programa IUB al Barrio, una estrategia liderada por la Alcaldía Distrital en alianza con la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), que busca ampliar el acceso a la formación técnica, tecnológica y profesional en la ciudad.

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La convocatoria, correspondiente al periodo 2026-2, permitirá a jóvenes y adultos formarse sin costo en 16 sedes ubicadas en instituciones educativas oficiales distribuidas en las cinco localidades del distrito. Las clases iniciarán el próximo 19 de mayo y se desarrollarán en horarios flexibles de lunes a sábado.

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El alcalde Alejandro Char destacó la importancia del programa, señalando que esta iniciativa busca transformar vidas y llevar educación superior de calidad a todos los rincones de la ciudad. Asimismo, invitó a los bachilleres a aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus proyectos de vida.

La oferta académica incluye programas como Inteligencia de Negocios, Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería Industrial, Ingeniería Telemática y Administración Turística y Hotelera.

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El programa está dirigido a egresados de colegios públicos o privados de Barranquilla que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos estar registrados en el Sisbén IV (grupos A, B o C) o pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. Los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción y cumplir con la entrega de documentos dentro de los plazos definidos: inscripciones hasta el 7 de mayo y carga de documentos hasta el 8 de mayo.

Con IUB al Barrio, la Administración distrital reafirma su compromiso con una educación inclusiva y cercana, orientada a impulsar el desarrollo social y económico de la ciudad.