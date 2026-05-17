“Su pecado era apoyar la campaña del tigre”: De la Espriella por muerte de miembros de su campaña

Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de Rogers Mauricio Devia y Eder Fabián Cardona en el departamento del Meta. Foto: Campaña Abelardo de la Espriella.

Durante el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga, el candidato se refirió a la muerte de dos miembros de su campaña en el departamento del Meta y se solidarizó con su familia por estos hechos violentos.

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Abelardo de la Espriella aseguró que eran dos padres de familia “cuyo único pecado era ser parte de la campaña del tigre y ayudar a defender la democracia y la libertad”.

Rogers Mauricio Devia Escobar y Eder Fabián Cardona miembros de la campaña en el departamento del Meta fueron asesinados en las últimas en medio de una situación que es materia de seguridad por parte de las autoridades.

Desde la gobernación del Meta ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por quien ayude a dar con los responsables, además de la realización de un consejo de seguridad por esta situación.

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Mientras tanto, el candidato aseguró que su campaña continuará a pesar de las amenazas que asegura ha recibido.

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