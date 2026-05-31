José Manuel Restrepo, el exministro que aspira a la Vicepresidencia junto a Abelardo de la Espriella

José Manuel Restrepo, economista y académico, es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella y juntos disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia el próximo 21 de junio.

Fue ministro del gobierno de Iván Duque y es actualmente una de las figuras técnicas más visibles de la derecha colombiana.

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Nació en Bogotá, tiene 55 años y es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de la London School of Economics y doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en Inglaterra.

Antes de entrar de lleno a la política, Restrepo construyó gran parte de su carrera en la academia. De hecho, ha sido rector de cuatro instituciones: la Universidad EIA, la Universidad del Rosario, el CESA y la Uniempresarial.

Posteriormente, en 2018, llegó al gobierno de Iván Duque como ministro de Comercio, Industria y Turismo. Desde ese cargo lideró parte de la respuesta económica durante la pandemia y defendió políticas enfocadas en empresa, exportaciones y reactivación económica.

Bajo su gestión, Colombia alcanzó cifras históricas en exportaciones. Sin embargo, el momento más complejo de su carrera política llegó en 2021, cuando tuvo que asumir el Ministerio de Hacienda tras la fallida reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, que generó el estallido social y protestas masivas en todo el país.

Como ministro de Hacienda defendió la reactivación económica pospandemia y promovió medidas orientadas a la recuperación de la actividad productiva.

Además de su paso por el Estado, ha sido miembro de juntas directivas de entidades como el Banco de la República, Fogafín, Colsubsidio, CAF, BID e Icetex.

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Precisamente, José Manuel Restrepo fue buscado por Abelardo de la Espriella para generar confianza entre los sectores económicos y la clase política tradicional colombiana.

Ahora, buscará llegar a la Casa de Nariño junto a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.