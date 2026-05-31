Votaciones en Cúcuta HOY: Horario para votar y últimas noticias de elecciones en Norte de Santander

Este domingo 31 de mayo, la ciudad de Cúcuta es uno de los escenarios donde se lleva a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en medio de un amplio despliegue de seguridad, restricciones especiales y vigilancia institucional para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

A partir de las 8:00 de la mañana, quedaron habilitados los puestos de votación en la capital nortesantandereana y su área metropolitana, donde miles de ciudadanos están llamados a participar en la elección del próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

La jornada se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que será el cierre de las mesas y el proceso de preconteo electoral.

De acuerdo con las autoridades, estas elecciones en particular cuentan con una especial importancia para Norte de Santander, un departamento que enfrenta desafíos de orden público por la presencia de grupos armados ilegales y la compleja dinámica en la frontera con Venezuela.

Por eso, más de 1.200 policías fueron desplegados en Cúcuta y su área metropolitana para custodiar los puestos de votación, acompañar el traslado del material electoral y atender cualquier situación que pueda alterar el orden público durante el día.

Entre tanto, el Ejército Nacional anunció el despliegue de 6.000 soldados en Norte de Santander y el sur del Cesar dentro del denominado Plan Democracia 2026.

Las autoridades militares han advertido que los uniformados estarán presentes en varios municipios y puestos de votación para brindar garantías de seguridad tanto a los votantes como a los jurados y funcionarios electorales.

Adicionalmente, se ha adelantado el acostumbrado cierre temporal de la frontera entre Colombia y Venezuela. La medida, establecida por el Gobierno Nacional mediante decreto, busca fortalecer los controles migratorios y de seguridad durante las elecciones.

Siga minuto a minuto las votaciones en Norte de Santander:

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