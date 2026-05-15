Negocio principal de Grupo Argos cerró el primer trimestre con una utilidad neta de $87.000 millones

Medellín

El Grupo Argos publicó el reporte de utilidades obtenidas durante el primer trimestre del 2026, en el que destacó el buen desempeño del negocio de la energía a través de Celsia desde el mes de marzo, ya que enero y febrero no fueron los mejores en ese sentido.

El grupo empresarial también manifestó que durante el primer trimestre del año los negocios de materiales de construcción, concesiones e inmobiliario registraron un comportamiento significativo.

Mientras que “Cementos Argos aumentó su EBITDA 5%, Odinsa reportó crecimientos del 5% en tráfico vial y del 9% en tráfico aeroportuario y el Negocio de Desarrollo Urbano incrementó 49% sus ingresos de flujo de caja”, manifestó en en un comunicado.

En cuanto a los ingresos, la compañía informó que “Grupo Argos registró ingresos consolidados por COP 2,7 billones, un EBITDA de COP 713.000 millones y una utilidad neta controladora de COP 87.000 millones, en un trimestre sin efectos no recurrentes”.

Aclaró que el ingreso consolidado del 2026 es un 7% menos que en el 2025, pero esto se reporta por por menores ingresos en la comercialización de energía.

De otro lado, recordó que la próxima semana comenzará la recompra de acciones que se extenderá por tres años y para ello destinaron hasta COP 500.000 millones.