En Quindío, Caldas y Risaralda suspenden el porte de armas de fuego por elecciones

Despliegue de La Octava Brigada del Plan de Democracia en el eje cafetero Foto: Cortesía Ejército

Armenia

En los 53 municipios del eje cafetero, la Octava Brigada del Ejército suspenderá el porte de armas de fuego para garantizar la seguridad de la primera vuelta presidencial este domingo 31 de mayo

Mediante la resolución número 0109 de 2026 del 27 de mayo, la Octava Brigada del Ejército suspenderá el porte de armas de fuego en los departamentos de Quindío, Risaralda, y Caldas desde mañana sábado 30 de mayo.

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El coronel Yanny Alexander Melo, segundo comandante de la Octava Brigada del Ejército explicó “Desde el comando de la octava brigada del ejército nacional queremos informarle a la comunidad que habita en el eje cafetero que comprende los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y los dos municipios del norte del Valle de Alcalá y Ulloa”

El alto oficial puntualizó “la suspensión del porte de armas de fuego en el triángulo del café será a partir del sábado 30 de mayo a las 00:00 hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de junio suspende el porte de armas de fuego y los permisos regionales especiales hasta el primero de junio”

Es de anotar que esta resolución tiene unas excepciones, las cuales están consignadas y pueden ser verificadas por los ciudadanos. El incumplimiento a la presente resolución acarrea el decomiso de dicha arma de fuego.