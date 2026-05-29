¿Por qué “shakira” esta nuevamente en las calles de Armenia? responde el gerente del hospital mental

Armenia

Nuevamente se ha visto en las calles de Armenia al habitante de la calle conocido como “Shakira” que hace 20 días la alcaldía de Armenia y otras autoridades y un equipo psicosocial lograron que esta persona en condición de calle accediera a ingresar al programa de desintoxicación en el hospital Mental de Filandia.

Esto debido a los problemas de consumo de estupefacientes que padece y algunos comportamientos agresivos y de daños en algunos sectores públicos y privados debido a condición.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el gerente del hospital mental de Filandia, Juan Carlos Patiño que entregó detalles del paciente, de su ingreso, pero también del retiro voluntario.

El gerente explicó “ el paciente Juan David Zuluaga Castillo, 30 años de edad, habitantes de condición de calle hace cuatro años, paciente transexual conocido como “Shakira” ingresó el 30 de abril al hospital mental de Filandia con un cuadro clínico de policonsumo, consumo de marihuana, bazuco y alcohol, con una frecuencia de 22 a 30 cigarrillos de bazuco, una bolsa de marihuana y cuatro tarros de alcohol diarios con una alimentación pobre y en el momento del ingreso con un diagnóstico F-142 que consiste en un trastorno secundario mental y el comportamiento asociado al consumo de sustancias psicoactivas de alto impacto.

Y agregó el gerente “Tiene una situación muy particular, tiene unos rasgos de personalidad histriónica, es decir que esta persona se expresa en forma de teatro, dramatismo y sus emociones las expresa de manera exagerada, lo que le llaman particularidad a todos los habitantes de Armenia que algunos aplauden o lo siguen o lo graban, él ya tiene identificado que genera esa reacción para poder obtener el recurso para poder consumir las diferentes sustancias”

Si hacemos un análisis profundo de cuánto destina él en recursos para su consumo, podemos decir que es una al que es un recurso grande e importante ¿Qué proviene? Porque en al momento de la consulta nos dice que se dedica a la mendicidad en el municipio de Armenia. Puntualizó el gerente.

Ingreso y retiro voluntario del hospital

Gerente: Ella ingresa al servicio como género transgénero es aceptada en el programa de desintoxicación por el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Ese proceso es un proceso voluntario, primero el usuario debe aceptar que tiene una situación que debe resolver.

La paciente acepta esa situación no la manera como se debía lograr porque fue por una situación de unas agresiones que se presentaron en el municipio de Armenia y ella solicita la hospitalización más por el proteger su integridad y su salud y entonces cuando ya necesita continuar con el consumo, solicita el retiro o el alta del servicio, subrayó Juan Carlos Patiño, gerente del hospital Mental.

Es un servicio voluntario como lo dije anteriormente, pero también de manera voluntaria se puede solicitar por el usuario o por sus familiares el retiro del servicio. Ella firmó retiro voluntario, reingresa a su frecuencia normal en estos momentos, me imagino, de estar en el municipio de Armenia. Ahí continuaremos trabajando mancomunadamente.

Hemos intentado comunicarnos con la familia para fortalecer el núcleo familiar, pero la familia ya está muy cansada y fatigada de la situación que ha venido desarrollando Juan David a lo largo del tiempo.

La situación de Juan David, el consumo lo inició a los 17 años, tiene 30 años, tiene 13 años en el consumo de

sustancias psicoactivas y cada día se agrava más su situación finalizó el gerente del hospital mental.

Lo cierto del caso que no es la primera vez que las autoridades buscan que esta persona en condición de calle pueda salir de esa situación y del consumo, pero como es voluntario regresa nuevamente a las calles con la preocupación por su comportamiento que en algunos casos se torna agresiva.