En Armenia establecen restricciones para las elecciones presidenciales

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Armenia

Recordemos que la alcaldía de la ciudad expidió el decreto 134 de 2026 que establece la ley seca desde las 6:00 p. m., del próximo sábado 30 de mayo y hasta las 6:00 a. m., del 1 de junio. Asimismo, durante el 31 de mayo se prohibirá el transporte de cilindros de gas y los trasteos o mudanzas —desde las 6:00 a. m. del domingo 31 de mayo hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio.

Precisamente en las últimas horas se realizó un comité de seguimiento electoral con el fin de ultimar detalles a menos de 10 días de las elecciones presidenciales en articulación con las diferentes autoridades y entes competentes.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dijo que están dadas las garantías y la seguridad de la mano con todos los actores importantes sobre el tema electoral.

Explicó que desde hace varios años se viene usando la tecnología por lo que contarán con 17 puestos de votación con biometría dactilar con el objetivo de evitar la suplantación y dos puestos estarán con autenticación facial.

Del mismo modo, mencionó que serán 16 mesas escrutadoras en el Coliseo del Café y 5.800 jurados de votación que serán capacitados puesto que en las anteriores elecciones se generaron inconvenientes por la falta de conocimiento del proceso.

Secretario de tránsito

De otro lado, uno de los temas clave es el de la movilidad puesto que se generen contingencias debido a la alta afluencia de personas que ejercen su derecho al voto.

El secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño informó que cuentan con el dispositivo especial en todos los puestos de votación y de manera permanente en algunos de ellos dependiendo la cantidad de votantes.

Recordó que en el puesto de votación de la Universidad del Quindío el manejo es de una sola vía en la carrera 15 por lo que llamó a la paciencia y llegar con tiempo suficiente, también enfatizó que es fundamental adoptar las medidas en el sector del Coliseo del Café donde se llevan a cabo obras viales actualmente.

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Personero delegado

Finalmente, el personero delegado para la vigilancia administrativa de la ciudad Cesar Augusto Fonseca dijo que se han preparado a los eventos que puedan registrarse durante el desarrollo de los comicios.

Manifestó que en la ciudad hay tranquilidad en cuanto al orden público entendiendo que en pasadas elecciones no se ha generado ninguna afectación en ese sentido, pero están articulados para brindar todas las garantías electorales.

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Destacó que estarán enfocados en la logística relacionada con el transporte del material electoral, alimentación para quienes participan como actores en los escrutinios y los aspectos de capacitación de los testigos electorales.

A propósito, el próximo lunes 25 de mayo a las 8 de la mañana se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad para las elecciones.