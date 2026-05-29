Viernes 29 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Por elecciones, ley seca en Armenia desde este sábado a las 6:00 p. m. y hasta las 6:00 a. m., del 1 de junio

En el preámbulo de las elecciones de primera vuelta presidencial programadas para este domingo 31 de mayo de 2026, la Alcaldía de Armenia reiteró en las medidas que estarán vigentes para garantizar una jornada segura, las cuales contemplan la ley Seca desde las 6:00 p. m., de este sábado 30 de mayo y hasta las 6:00 a. m., del 1 de junio.

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Por tanto, se restringirá el expendio y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos abiertos al público y se prohibirá además el transporte de pipetas y las mudanzas, medidas que están incluidas en el

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El decreto ordenó la prohibición de trasteos, mudanzas y transporte de muebles o enseres desde las 6:00 de la mañana del domingo 31 de mayo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio, medida orientada a fortalecer los controles de seguridad durante la jornada electoral.

A su vez, se restringirá el transporte, distribución y comercialización de cilindros de gas GLP —pipetas— y otros elementos inflamables entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 de la noche del 31 de mayo. Solo podrán movilizarse con autorización previa del Cuerpo Oficial de Bomberos o de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo en casos de emergencia.

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Tras el último comité de seguimiento electoral en Armenia, autoridades refuerzan que no hay alertas para las elecciones presidenciales

En el auditorio de la contraloría en la gobernación del departamento se llevó a cabo el último comité de seguimiento electoral con el fin de ultimar detalles para las elecciones del próximo domingo 31 de mayo.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que entre las conclusiones está que dispusieron toda la capacidad de infraestructura y logística para que la jornada electoral se realice con todas las garantías.

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Resaltó que en temas de seguridad se ha reforzado que no hay riesgo que pueda afectar la seguridad de los votantes, sin embargo, habrá un pie de fuerza robusto para generar las condiciones de tranquilidad y orden público.

Cabe recordar que son 10.576 jurados de votación, 129 puestos y 1.471 mesas en el Quindío.

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La Alcaldía de Génova, a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, adelanta acciones articuladas con la Policía y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad, el orden público y la tranquilidad durante la jornada de elecciones presidenciales que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo en el territorio colombiano.

La Administración Municipal expidió además el Decreto 033 del 25 de mayo de 2026, mediante el cual se establece la medida de ley seca desde las 6 p. m. del sábado 30 de mayo hasta las 12 m. del lunes 1 de junio, como acción preventiva para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

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En los 53 municipios del eje cafetero, la Octava Brigada del Ejército suspenderá el porte de armas de fuego para garantizar la seguridad de la primera vuelta presidencial este domingo 31 de mayo

Mediante la resolución número 0109 de 2026 la octava brigada del Ejército suspenderá el porte de armas de fuego en los departamentos de Quindío Risaralda, y Caldas desde mañana sábado 30 de mayo,

El Coronel Yanny Alexander Melo, segundo comandante de la Octava Brigada del Ejército explicó “Desde el comando de la octava brigada del ejército nacional queremos informarle a la comunidad que habita en el eje cafetero que comprende los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y los dos municipios del norte del Valle de Alcalá y Ulloa que a partir del sábado 30 de mayo a las 00:00 hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de junio suspende el porte de armas de fuego y los permisos regionales especiales hasta el primero de junio.

Es de anotar que esta resolución tiene unas excepciones, las cuales están consignadas y pueden ser verificadas por los ciudadanos. El incumplimiento a la presente resolución acarrea el decomiso de dicha arma de fuego.

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Este domingo 31 de mayo no habrá ciclovía en Armenia por jornada electoral

El programa Vías Activas y Saludables, VAS, del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, informó que este domingo 31 de mayo no se realizará la tradicional ciclovía en Armenia, ni sobre la avenida Centenario ni en el estadio Centenario debido a la jornada electoral presidencial programada en el país.

La medida busca facilitar la participación ciudadana durante el proceso democrático y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades electorales en la capital quindiana, la ciclovía regresará el domingo 7 de junio.

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Destruyen 3 toneladas de productos lácteos, en intervención a fábrica clandestina en el barrio Popular

Como resultado de una denuncia y alerta ciudadana, la Alcaldía de Armenia intervino una fábrica clandestina de productos lácteos ubicada en el barrio Popular, y procedió a destruir tres toneladas de su producción, debido a que representaban un riesgo para la salud pública.

Las autoridades informaron que la fábrica irregular no cumplía con las condiciones de salubridad ni con la documentación requerida para su funcionamiento, por lo que a su vez se ordenó el cierre del establecimiento comercial por 10 días.

En este operativo participaron las secretarías de Salud y la de Gobierno y Convivencia del municipio, además del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y la Policía Nacional, entidades que procedieron a la destrucción de los productos, entre ellos 776.5 kilos de queso, 18 kilos de mantequilla, 40 litros de crema de leche y 2.720 litros de leche.

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Dentro de las acciones de inspección, vigilancia y control en diferentes sectores de la ciudad, la Alcaldía de Armenia intervino a 52 personas que ocupaban indebidamente las calles y andenes de la capital quindiana.

Las labores hacen parte de la estrategia de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, y que tienen la finalidad de recuperar el espacio público, fortalecer la legalidad y proteger la salud de los ciudadanos.

Así, con la acción de los Gestores de Convivencia se realizaron dichas intervenciones a 52 personas entre vendedores irregulares y ciudadanos, quienes fueron requeridos para garantizar el adecuado uso del espacio público y mejorar las condiciones de convivencia en la capital quindiana.

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Nuevamente se ha visto en las calles de Armenia al habitante de la calle conocido como “Shakira” que hace 20 días la alcaldía de Armenia y otras autoridades y un equipo psicosocial lograron que esta persona en condición de calle accediera a ingresar al programa de desintoxicación en el hospital Mental de Filandia, esto debido a los problemas de consumo de estupefacientes que padece y algunos comportamientos agresivos y de daños en algunos sectores públicos y privados debido a condición.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el gerente del hospital mental de Filandia, Juan Carlos Patiño que entregó detalles del paciente, de su ingreso, pero también del retiro voluntario.

El gerente explicó “ el paciente Juan David Zuluaga Castillo, 30 años de edad, habitantes de condición de calle hace cuatro años, paciente transexual conocido como “Shakira” ingresó el 30 de abril al hospital mental de Filandia con un cuadro clínico de policonsumo, consumo de marihuana, bazuco y alcohol, con una frecuencia de 22 a 30 cigarrillos de bazuco, una bolsa de marihuana y cuatro tarros de alcohol diarios con una alimentación pobre y en el momento del ingreso con un diagnóstico F-142 que consiste en un trastorno secundario mental y el comportamiento asociado al consumo de sustancias psicoactivas de alto impacto.

Y agregó el gerente “Tiene una situación muy particular, tiene unos rasgos de personalidad histriónica, es decir que esta persona se expresa en forma de teatro, dramatismo y sus emociones las expresa de manera exagerada, lo que le llaman particularidad a todos los habitantes de Armenia que algunos aplauden o lo siguen o lo graban, él ya tiene identificado que genera esa reacción para poder obtener el recurso para poder consumir las diferentes sustancias”

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Si hacemos un análisis profundo de cuánto destina él en recursos para su consumo, podemos decir que es una al que es un recurso grande e importante ¿Qué proviene? Porque en el en el motivo en el momento de la consulta nos dice que se dedica a la mendicidad en el municipio de Armenia. Puntualizó el gerente.

Gerente: Ella ingresa al servicio como género transgénero es aceptado en el programa de desintoxicación por el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Ese proceso es un proceso voluntario, primero el usuario debe aceptar que tiene una situación que debe resolver.

La paciente acepta esa situación no la manera como se debía lograr porque fue por una situación de unas agresiones que se presentaron en el municipio de Armenia y ella solicita la hospitalización más por el proteger su integridad y su salud y entonces cuando ya necesita continuar con el consumo, solicita el retiro o el alta del servicio, subrayó Juan Carlos Patiño, gerente del hospital Mental.

Es un servicio voluntario como lo dije anteriormente, pero también de manera voluntaria se puede solicitar por el usuario o por sus familiares el retiro del servicio. Ella firmó retiro voluntario, reingresa a su frecuencia normal en estos momentos, me imagino, de estar en el municipio de Armenia. Ahí continuaremos trabajando mancomunadamente.

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Hemos intentado comunicarnos con la familia para fortalecer el núcleo familiar, pero la familia ya está muy cansada y fatigada de la situación que ha venido desarrollando Juan David a lo largo del tiempo. La situación de Juan David el consumo inició a los 17 años, tiene 30 años, tiene 13 años en el consumo de sustancias psicoactivas y cada día se agrava más su situación finalizó el gerente del hospital mental.

Lo cierto del caso que no es la primera vez que las autoridades buscan que esta persona en condición de calle pueda salir de esa situación y del consumo, pero como es voluntario regresa nuevamente a las calles con la preocupación por su comportamiento que en algunos casos se torna agresiva.

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La Comisión de Moralización pone la lupa a los recintos gastronómicos en el Quindío, la problemática de los diseños está relacionada con los municipios de Montenegro y Quimbaya

En la reciente Comisión de Moralización liderado por la Contraloría en el departamento uno de los principales temas está relacionado con los recintos gastronómicos en los municipios de Montenegro y Quimbaya.

Recordemos que los proyectos fueron contratados en el año 2021 con una participación del gobierno departamental y las alcaldías de estos dos municipios del Quindío, pero el ejecutor fue Fontur.

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El contralor general del departamento y presidente de la Comisión Regional de Moralización, Perches Giraldo indicó que el tema de la reciente reunión fue la de los complejos gastronómicos evidenciando las dificultades con el nivel nacional debido a que los diseños no cumplen con las expectativas correspondientes.

Fue claro que es una necesidad en cada uno de estos municipios y otro de los aspectos es la demanda de Fontur contra la gobernación y las alcaldías de Quimbaya y Montenegro. Destacó que en este caso hay procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República por contar con recursos de la nación.

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Sobre el tema se pronunció la gerente de la empresa Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán afirmó que tienen información del recinto gastronómico de Montenegro puesto que en el año 2021 realizaron los estudios y diseños.

Explicó que fue una de las causas del fracaso de la obra ya que quedó evidenciada la deficiencia en los proyectos por lo que elevaron la situación a la Procuraduría y Contraloría para que sea quien defina las responsabilidades.

Indicó que presentaron una fórmula conciliadora donde la solución es liquidar el convenio y demoler para que se hagan nuevos estudios y diseños por lo que es clave aclarar que sigue siendo parte del municipio y la idea es solucionar en conjunto.

Importante mencionar, que la inversión inicial en Montenegro fue de 2.331 millones de pesos y en Quimbaya 3 mil millones de pesos.

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El gobernador del Quindío cuestionó el anuncio de la tarifa diferencial en peajes de Autopistas del Café por el uso del recurso de excedente de 20 mil millones de pesos para subsidiarlos

Recordemos que a raíz de manifestaciones que se establecieron en los peajes en la concesión Autopistas del Café, el gobierno nacional anunció la tarifa diferencial de 700 pesos.

Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis dijo que dialogó con la concesión donde sostuvo que existen unos excedentes por 20 mil millones de pesos y se van descontando en los cinco peajes del Eje Cafetero, es decir, que cuando se agote el recurso regresaría la tarifa habitual.

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Mencionó que las personas de los municipios como Filandia y Circasia que son de estratos bajos y que trabajen en la ciudad de Pereira deben presentar los documentos que así lo acrediten.

Enfatizó en que no se puede ser irresponsable puesto que jurídicamente se tiene el contrato hasta el año 2027 por lo que no pueden pasar por encima de la situación, Es de anotar que aún no se conoce la fecha en la que empezaría a regir dicha medida.

Aprovechó para referirse a las obras de orden nacional como la doble calzada La Paila- Calarcá que se requiere para la región por lo que es clave el recurso donde se sustenta que no se podría generar la gratuidad de los peajes.

En ese mismo sentido, resaltó que otra de las obras clave es la doble calzada Armenia- Calarcá donde le descontaron 120 mil millones de pesos quedando hasta la mitad del proyecto planteado inicialmente.

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Las autoridades de salud en el Quindío advierten que han incrementado las quejas y reclamos debido al caso de la mujer que falleció en Bogotá en medio de un procedimiento estético

Y es que un caso doloroso que generó consternación en la comunidad fue el de la mujer que se practicó un procedimiento estético en un centro en Bogotá donde no cumplía con la normatividad lo que finalmente la llevó a la muerte.

A raíz de la situación, la secretaria de salud del departamento Luisa Fernanda Arcila afirmó que han fortalecido las búsquedas activas en los lugares donde aplican sustancias modelantes para garantizar la seguridad en la prestación de los servicios de salud.

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Aseguró que Armenia es un municipio priorizado teniendo en cuenta que cuenta con varios consultorios que no están habilitados para aplicar este tipo de sustancias, sin embargo, resaltó que han establecido las búsquedas activas también en el municipio de La Tebaida, Montenegro y Quimbaya todo con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes.

Vale resaltar que según el registro público de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, actualmente el sector belleza formalizado cuenta con 1.403 unidades empresariales distribuidas así: Peluquerías: 820, Barberías: 325, Distribuidoras: 98, Otros servicios: 77, Spa de uñas: 40, Centros de estética: 3 y Academias: 8

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Hasta el 31 de julio, se amplió plazo para pago del impuesto Predial con incentivo por pronto pago

Gracias al compromiso y la buena cultura de pago de los armenios, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Hacienda, amplió los plazos para el pago del impuesto Predial Unificado correspondiente a la vigencia 2026 y para acceder al incentivo por pronto pago del 15%, el cual irá hasta el próximo 31 de julio, siempre y cuando el contribuyente no registre saldos en mora.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución No. 1595 del 28 de mayo de 2026, la que modificó el calendario tributario vigente, con el fin de brindar mayores facilidades a los contribuyentes para cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias.

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De acuerdo con la Administración Municipal, esta medida también responde a las más de 4.000 solicitudes radicadas por contribuyentes para acceder a beneficios tributarios, especialmente adultos mayores, situación que ha generado alta demanda en la capacidad operativa de la Secretaría de Hacienda.

“He conversado con comerciantes, empresarios y familias, y sé que para muchos este no ha sido un año fácil desde el punto de vista económico. Además, hemos conocido más de 4.000 solicitudes radicadas para acceder a beneficios tributarios, por eso tomamos esta decisión responsable y que brinda un alivio a los contribuyentes: se ha ampliado hasta el 31 de julio el plazo para acceder al descuento por pronto pago del impuesto Predial de 2026”, indicó el alcalde de Armenia, James Padilla García.

Con corte al 26 de mayo de 2026, el recaudo por concepto de impuesto Predial Unificado asciende a más de $91.613 millones, reflejando un comportamiento positivo por parte de los contribuyentes del municipio.

Además, se determinó en la resolución que la fecha límite para el pago total del impuesto correspondiente a la vigencia 2026 quedó establecida hasta el 28 de diciembre de 2026, a través de las entidades financieras autorizadas o mediante PSE en el portal tributario habilitado por el municipio de Armenia.

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Probabilidad de fenómeno de El Niño podría llegar al 96 % en diciembre: CRQ alerta sobre vulnerabilidad hídrica en el Quindío

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) entregó durante el mes de mayo información técnica a todas las alcaldías del departamento para alertar sobre la vulnerabilidad de las fuentes hídricas abastecedoras ante una eventual llegada del fenómeno de El Niño.

La información se sustenta en la Evaluación Regional del Agua (ERA) 2023, adelantada por la CRQ en convenio con la Universidad del Tolima, así como en el boletín de seguimiento de fenómenos ENOS del IDEAM, el cual indica una probabilidad del 82 % de que el fenómeno de El Niño se presente entre mayo y julio de 2026, cifra que podría aumentar hasta un 96 % hacia el mes de diciembre.

De acuerdo con los resultados de la Evaluación Regional del Agua (ERA) 2023, se evidencia una alta vulnerabilidad de las diferentes fuentes abastecedoras de los municipios del departamento durante temporadas secas, situación que podría agravarse ante la presencia de este fenómeno climático.

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Asimismo, la CRQ socializó con las administraciones municipales y las empresas prestadoras del servicio de acueducto los caudales ambientales que deberán respetarse ante una eventual declaratoria del fenómeno, con el propósito de proteger las fuentes hídricas y garantizar el abastecimiento de agua para la población.

El caudal ambiental, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, corresponde al volumen de agua necesario para mantener el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y los servicios ambientales que estos prestan. En este sentido, la autoridad ambiental reiteró la importancia de respetar estos límites para disminuir los impactos sobre las fuentes abastecedoras durante periodos secos.

“Los análisis realizados en la última Evaluación Regional del Agua permitieron estimar el comportamiento de las fuentes hídricas abastecedoras de los acueductos municipales en los puntos de captación.

Allí se identificó una importante presión sobre estas fuentes durante los periodos secos, lo que incrementa considerablemente el grado de vulnerabilidad ante un posible año seco asociado a la eventual presencia del fenómeno de variabilidad climática El Niño, aunque este aún no ha sido declarado oficialmente por el IDEAM”, manifestó Jorge Alberto Duque Montoya, profesional especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya hizo la presentación este jueves 28 de mayo, de la Rendición de Cuentas que bajo el lema: “Cuando se construye un Quindío con transparencia”, dio a conocer a la comunidad del departamento los proyectos, obras e impactos alcanzados durante 2025 por el trabajo de la administración seccional.

La Rendición de Cuentas tuvo cuatro líneas estratégicas para la presentación de resultados: la social, inclusiva y participativa; la relacionada con productividad, competitividad y medio ambiente; igualmente la de convergencia territorial; y finalmente, la de gobernabilidad, fortalecimiento institucional y seguridad; por su parte el nodo central como resultado de los grandes logros obtenidos en el 2025 giró en torno a la salud.

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Empresas Públicas de Armenia, EPA continúa ejecutando importantes obras de infraestructura sanitaria en el barrio Guaduales de la Villa – Fase 3, donde la reposición parcial del alcantarillado combinado ya registra un avance del 85 %.

La entidad realiza una inversión superior a los 3.169 millones de pesos en obra y más de 348 millones de pesos en interventoría, con el propósito de fortalecer el sistema de alcantarillado y mejorar la calidad de vida de las familias del sector.

Actualmente, los trabajos contemplan labores de excavación, instalación de redes de alcantarillado y acometidas domiciliarias, además de la construcción de cámaras de inspección, sumideros y reposición de las áreas intervenidas.

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Empresas Públicas de Armenia a través de la Dirección Comercial, continúa adelantando acciones enfocadas en la actualización de información de los usuarios y el proceso de revisión y cambio de medidores de acueducto, tomando como referencia una base de datos correspondiente al año 2019.

Estas labores buscan mejorar la eficiencia en la prestación del servicio, garantizar una medición más precisa de los consumos y mantener actualizada la información de los suscriptores en los diferentes sectores de la ciudad. Para ello, personal de la entidad viene realizando contacto directo con los usuarios, brindando orientación e información sobre el procedimiento que se adelanta.

La entidad recuerda a la comunidad que este proceso únicamente puede ser realizado por funcionarios autorizados e identificados de la entidad, quienes están debidamente facultados para efectuar visitas, revisiones y actividades relacionadas con el cambio de medidores.

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El departamento del Quindío se mantiene en alerta por casos de dengue, situación que ha llevado a la secretaría de Salud departamental a fortalecer las acciones de promoción y prevención en los diferentes municipios.

A través del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores, se vienen desarrollando jornadas permanentes de lavado y cepillado de tanques, levantamiento del índice entomológico y actividades de información en salud en entornos educativos, institucionales, laborales, comunitarios y en los hogares.

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En el Quindío continúa la ruta del Cappuccino, 70 tiendas de cafés participan y ofrecen esta bebida a base de café más un acompañante por 15.000 pesos, esperan vender más de 5000 combos. Las tiendas participantes puede encontrarlas en tomateelquindío.com

Camilo Monard, de Moka Pastelería Repostería indicó “la verdad la visibilidad que nos da la Cámara de Comercio es espectacular, nosotros le apostamos a todos los concursos, eventos y ferias que hace la Cámara de Comercio y el Quindío, somos unos testigos fehacientes de lo exponencial que es participar en esto.

Nosotros como tal somos actualmente los ganadores del año 2024 y 2025 con la Milhoja, Quindío. Y este año, pues no podemos ser ajenos a eso porque ese producto es un producto diferencial. Lo montamos en el momento. Este viene una milhojas mista, viene con crema pastelera, viene con chantilly, viene con arequipe y va acompañado de un espectacular cafecito que está 100% Quindío.

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Nosotros estamos ubicados en el centro comercial Bambusa, local 19, por el sector del Coliseo del Café. En realidad, este es nuestro punto de venta principal, lo estamos potencializando porque debido a las obras del deprimido de bomberos hemos tenido baja en las ventas y es la forma de impulsarlo.

La invitación es a que aprovechen este supercombo, por solo 15.000 pesos del 28 de mayo hasta el 7 de junio usted puede disfrutar de una espectacular milhoja mixta con capuchino en el centro comercial Bambusa, local 19 en Armenia.

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En deportes, el árbitro quindiano John Alexander Ospina Londoño, con escarapela FIFA, pitará hoy el partido de vuelta de la final del Torneo Dimayor de la B entre Envigado y Real Cartagena que se jugará a las 3 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la designación del colegiado quindiano para el compromiso definitivo de la serie, que llega con ventaja 3-2 para el cuadro antioqueño tras el juego de ida disputado en Cartagena.