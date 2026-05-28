Comisión de Moralización pone la lupa a los recintos gastronómicos en el Quindío

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Armenia

En la reciente Comisión de Moralización liderado por la Contraloría en el departamento uno de los principales temas está relacionado con los recintos gastronómicos en los municipios de Montenegro y Quimbaya.

Recordemos que los proyectos fueron contratados en el año 2021 con una participación del gobierno departamental y las alcaldías de estos dos municipios del Quindío, pero el ejecutor fue Fontur.

El contralor general del departamento y presidente de la Comisión Regional de Moralización, Perches Giraldo indicó que el tema de la reciente reunión fue la de los complejos gastronómicos evidenciando las dificultades con el nivel nacional debido a que los diseños no cumplen con las expectativas correspondientes.

Fue claro que es una necesidad en cada uno de estos municipios y otro de los aspectos es la demanda de Fontur contra la gobernación y las alcaldías de Quimbaya y Montenegro.

Destacó que en este caso hay procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República por contar con recursos de la nación.

“Se planteó también por parte de la gobernación que Fontur tiene una demanda contra de la gobernación y las alcaldías y es algo pues que es inadmisible porque la gobernación y las alcaldías presentan que ellos siempre han cumplido. Fontur a través de los contratistas no se ha generado las obras", indicó.

Gerente de Proyecta Quindío

Sobre el tema se pronunció la gerente de la empresa Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán afirmó que tienen información del recinto gastronómico de Montenegro puesto que en el año 2021 realizaron los estudios y diseños.

Explicó que fue una de las causas del fracaso de la obra ya que quedó evidenciada la deficiencia en los proyectos por lo que elevaron la situación a la Procuraduría y Contraloría para que sea quien defina las responsabilidades.

Indicó que presentaron una fórmula conciliadora donde la solución es liquidar el convenio y demoler para que se hagan nuevos estudios y diseños por lo que es clave aclarar que sigue siendo parte del municipio y la idea es solucionar en conjunto.

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“Nosotros hemos estado haciendo unas mesas con la contraloría con comité de moralización, compromiso Colombia y mesas de participación con la veeduría especialmente de Montenegro, porque realmente stá más crítico Montenegro que Quimbaya", reconoció.

Importante mencionar, que la inversión inicial en Montenegro fue de 2.331 millones de pesos y en Quimbaya 3 mil millones de pesos.