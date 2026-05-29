Ruta del Cappuccino, desde hoy combo con acompañante a $15.000 pesos en 10 municipios del Quindío

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Armenia

En el Quindío se inicia hoy la ruta del Cappuccino, 71 tiendas de cafés participarán y ofrecerán esta bebida a base de café más un acompañante por 15.000 pesos, esperan vender más de 5000 combos.

Desde hoy jueves 28 de mayo hasta el domingo 7 de junio, se inició la Ruta del Cappuccino, estrategia liderada por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío que promueve el consumo local de cafés especiales y resalta las tiendas de café como epicentros turísticos.

Durante 10 días, los ciudadanos podrán disfrutar de una selección de los mejores cappuccinos en combo por un valor especial de $15.000.

Rodrigo Estrada, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío indicó “Este año participarán 71 tiendas de Armenia, Circasia, Calarcá, Salento Filandia, Quimbaya, La Tebaida, Córdoba, Pijao, Génova.

Como parte de su compromiso con este sector, la Cámara desarrollará la sexta versión de la Ruta del Cappuccino, una estrategia que ha generado un impacto significativo en los establecimientos participantes a lo largo de sus seis versiones.

Encontraremos combos novedosos que van desde: Cappuccinos con té chai, leche dorada, matcha y acompañantes que van desde tortas caseras, wafles de pandebono hasta postres con frutos exóticos.

Las tiendas participantes puede encontrarlas en tomateelquindío.com

Habrá un premio de $1´000.000 para el consumidor que más tiendas de café visite incluyendo tiendas de la cordillera

Resultados del año 2025

Según la cámara de comercio, en su última versión la Ruta del Cappuccino alcanzó los 5.255 combos vendidos. El 83 % de los empresarios reportaron un aumento en sus ventas durante el evento. El 88 % de las tiendas participantes manifestó haber adquirido nuevos clientes. El 85 % de los participantes aseguró que dinamizaron sus redes sociales

Moka, uno de los participantes

Camilo Monard, soy de Moka Pastelería Repostería indicó “la verdad la visibilidad que nos da la Cámara de Comercio es espectacular, nosotros le apostamos a todos los concursos, eventos y ferias que hace la Cámara de Comercio y el Quindío, somos unos testigos fehacientes de lo exponencial que es participar en esto.

¿Con qué combo van a participar?

Nosotros como tal somos actualmente los ganadores del año 2024 y 2025 con la Milhoja, Quindío. Y este año, pues no podemos ser ajenos a eso porque ese producto es un producto diferencial.

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Este año venimos con una milhoja mixta, viene con crema pastelera, viene con chantilly, viene con arequipe y va acompañado de un espectacular cafecito que está 100% Quindío.

¿En qué sede se va a ofrecer este producto?

Nosotros estamos ubicados en el centro comercial Bambusa, local 19, por el sector del Coliseo del Café. En realidad, este es nuestro punto de venta principal, lo estamos potencializando porque debido a las obras del deprimido de bomberos hemos tenido baja en las ventas y es la forma de impulsarlo.

Invitación

La invitación es a que aprovechen este supercombo, por solo 15.000 pesos del 28 de mayo hasta el 7 de junio usted puede disfrutar de una espectacular milhoja mixta con capuchino en el centro comercial Bambusa, local 19 en Armenia.