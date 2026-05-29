Gobernador del Quindío cuestionó el anuncio de la tarifa diferencial en peajes del Eje Cafetero

Armenia

Recordemos que a raíz de manifestaciones que se establecieron en los peajes en la concesión Autopistas del Café, el gobierno nacional anunció la tarifa diferencial de 700 pesos.

Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis dijo que dialogó con la concesión donde sostuvo que existen unos excedentes por 20 mil millones de pesos y se van descontando en los cinco peajes del Eje Cafetero, es decir, que cuando se agote el recurso regresaría la tarifa habitual.

Mencionó que las personas de los municipios como Filandia y Circasia que son de estratos bajos y que trabajen en la ciudad de Pereira deben presentar los documentos que así lo acrediten.

“Yo llamé inmediatamente a los que tienen que ver con eso a los de Autopistas del Café. Ahí hay unos excedentes que es del Gobierno Nacional 20 mil millones de pesos y lo que está haciendo el Gobierno Nacional es que esas personas que viven cerca como los municipios de Filandia, Circasia, que son de estratos bajos y que trabajen en la ciudad de Pereira, ellos tienen que presentar todos esos papeles y ese recurso se va descontando entre todo el Eje Cafetero, entre los cinco peajes", explicó.

Enfatizó en que no se puede ser irresponsable puesto que jurídicamente se tiene el contrato hasta el año 2027 por lo que no pueden pasar por encima de la situación.

“Que hasta que se agoten los20 mil millobes de pesos ya deja de valer los 700 pesos y vuelve la misma tarifa. Yo digo que esto no podemos ser irresponsables con eso. Hoy ellos jurídicamente tienen el contrato hasta el 2027, no pueden pasar por encima de eso, no pueden hacer absolutamente nada. Son esos excedentes los que van ahora", resaltó.

Aprovechó para referirse a las obras de orden nacional como la doble calzada La Paila- Calarcá que se requiere para la región por lo que es clave el recurso donde se sustenta que no se podría generar la gratuidad de los peajes.

En ese mismo sentido, resaltó que otra de las obras clave es la doble calzada Armenia- Calarcá donde le descontaron 120 mil millones de pesos quedando hasta la mitad del proyecto planteado inicialmente.

“Hoy quiero preguntarle al Invias, tan sencillo cuando fui a Bogotá a que habláramos de la doble calzada entre Armenia - Alcalá y le quitaron 120.000 millones de pesos y nos quedó hasta la mitad hasta donde están las curtiembres. Y entonces los recursos, ¿dónde están? Si supuestamente estamos tan holgados. Entonces, no puede ser uno tan irresponsable. Uno escucha, critican que uno está eh confabulado con esto No, aquí sí tenemos que bajarle a los peajes porque es un costo muy alto, pero también tenemos que tener unos peajes para sostener y mantener las vías de todo el territorio nacional", puntualizó.