Alcalde de Jericó dice que en el centro histórico está prohibida la propaganda política en fachadas

Jericó- Antioquia

El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, se refirió a la polémica que se ha generado luego de que la Policía Nacional, por orden de la alcaldía, obligara a unas personas a desmontar una pancarta del candidato Iván Cepeda en el área urbana de esa población del Suroeste de Antioquia.

La alcaldía, mediante la Personería municipal, defendió su posición indicando que en el área histórica de la población está prohibido instalar propaganda política y otra publicidad por la resolución 663 de 2018, que declaraba esa zona como bien de interés cultural de la nación.

“Esa regulación tan especial para el municipio de Jericó nos prohíbe, por ejemplo, pegar dentro de las zonas de influencia y en el centro histórico de Jericó cualquier tipo de publicidad, sea electoral, sea comercial, sin la previa autorización o permiso de las autoridades, que puede ser en unos eventos el Ministerio de Cultura y en otros eventos la alcaldía municipal”, manifestó Mauricio Ocampo, personero municipal.

Mientras que el alcalde Sebastián Garcés manifestó que no se trata de un ataque contra una campaña específica, sino del cumplimiento de la resolución, y solicitó dejar de polarizar la actualidad política.

“Estamos con la Policía Nacional, a quien siempre respetamos y valoramos su labor, con la personería, todas las entidades e instituciones, velando en el comité de garantías electorales, incluso, porque las elecciones en Jericó se vivan como siempre, con tranquilidad, con transparencia. Una verdadera democracia que da ejemplo para este país. No es que queramos agredir”, dijo el alcalde.

Recordemos que la polémica queda registrada en un video que circuló por las redes sociales en el que se observa a la policía solicitando el desmonte de una pancarta del candidato Iván Cepeda y las personas expresando que esta propaganda está montada en su casa y, por ende, tienen derecho a hacerlo.

Por esta situación, el presidente Gustavo Petro ordenó a la directora de la Policía abrir una investigación a los dos uniformados que estuvieron involucrados y a la Procuraduría también investigar al alcalde de Jericó, argumentando presunto constreñimiento al elector.