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29 may 2026 Actualizado 01:37

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Medellín

El compromiso de los cabecillas criminales confirma que siguen delinquiendo: gobernador Rendón

El mandatario se refirió a las decisiones tomadas en la mesa de paz urbana, entre ellas dejar de vender la denominada cocaína rosada.

Mesa de diálogo de Paz Urbana- foto Caracol Radio

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Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rnedón, se refirió a los compromisos pactados entre delegados del gobierno nacional y las estructuras ilegales del Valle de Aburrá en la denominada paz urbana. Entre esos compromisos está el de no expender la denominada cocaína rosada en varios sectores de Medellín.

El mandatario reiteró sus críticas a esta iniciativa de paz y manifestó que, solo por el hecho de comprometerse a no vender drogas, significa que aceptan que, mientras negociaban, seguían delinquiendo.

“Confiesan estos bandidos un delito, lo que comprueba que siguen delinquiendo desde la cárcel, y el gobierno de Petro y sus senadores del Pacto Histórico salen a celebrar. Por Dios, nada que agradecer ni celebrar. Después de esta confesión, deberían es trasladar a todos estos criminales a otras cárceles y quitarles de paso esa renta ilícita”, dijo el mandatario.

Recordemos que el anuncio de la mesa de paz urbana implica la no venta de drogas en diferentes partes de Medellín, entre ellas el Parque Bicentenario, donde queda ubicado el Museo Casa de la Memoria, allí desde el 11 de junio.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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