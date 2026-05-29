Concluyó reunión de Trump en la Casa Blanca sobre guerra en Irán, ¿hay acuerdo?

Estados Unidos atacó a Irán: Donald Trump confirma que fue contra tres instalaciones nucleares

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que tomará una decisión sobre un posible pacto de paz con Irán, aunque Teherán insistió en que todavía “no hay un acuerdo final” para poner terminar la guerra en Oriente Medio.

La Casa Blanca anunció el final de una reunión que el presidente mantuvo para tomar una decisión, pero no comunicó una resolución final.

Un informe de la agencia de noticias iraní Fars también rebatió varios elementos clave de la descripción del acuerdo hecha por Trump, citando a fuentes informadas que calificaron sus declaraciones como una “mezcla de verdad y mentira”.

“Ahora me reuniré en la Sala de Situación para tomar una decisión definitiva”, había dicho Trump en una extensa publicación en redes sociales, en la que reiteraba sus exigencias de larga data de que Irán se comprometiera a no tener nunca armas nucleares y abriera el vital estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

Irán asegura que no hay acuerdo

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sin embargo, dijo a los medios estatales que la república islámica “se despidió del lenguaje del ‘debes’ hace 47 años”, tras la revolución de 1979.

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“En cuanto al entendimiento (...) los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final”, añadió.

En su publicación, Trump dijo que Teherán retiraría las minas en el estrecho de Ormuz y pondría fin a su bloqueo de la vía marítima “sin peajes”, mientras que Estados Unidos levantaría su bloqueo paralelo de los puertos iraníes, y ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán.

También señaló que “no se intercambiará dinero, hasta nuevo aviso”.

Fars, sin embargo, citó fuentes iraníes según las cuales Teherán exige “la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados”, y que “hasta que no se efectúe este pago, Irán no pasará a la siguiente fase de las negociaciones”.

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En cuanto a la reapertura sin peajes de Ormuz, dijeron que “no existe tal cláusula en el texto del acuerdo”, mientras que el comentario sobre la destrucción del material nuclear iraní “carece de fundamento”.

Baqaei también declaró a la televisión estatal que actualmente “no hay negociaciones” en curso sobre el programa nuclear iraní.

La publicación de Trump se produjo mientras el máximo diplomático iraní sugería que Estados Unidos estaba bloqueando un acuerdo.

Muchos progresos, pocos acuerdos

Ali, un residente de la ciudad de Tonekabón, al norte de Teherán, dijo que fuera cual fuera el acuerdo, probablemente habría más conflictos por delante.

“Ambas partes están hablando de una manera que mantiene satisfechos a sus seguidores. No está claro quién dice la verdad”, afirmó el hombre de 49 años.

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Las esperanzas de un acuerdo aumentaron el jueves después de que funcionarios estadounidenses se mostraran optimistas sobre el rumbo de la diplomacia, y el vicepresidente JD Vance dijera a los periodistas que se habían logrado “muchos avances”.

El optimismo impulsó el viernes a las bolsas de Estados Unidos y Asia, mientras que los precios del petróleo retrocedieron ligeramente.

Los mercados energéticos han oscilado bruscamente esta semana mientras los inversores evalúan las probabilidades de un acuerdo que podría reanudar el tráfico marítimo normal por el crucial estrecho de Ormuz.