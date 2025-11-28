Ojo con los ciberdelincuentes en el Black Friday, Gaula Quindío alerta por estafas en línea

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Desde el Gaula de la Policía Quindío están alertando porque los ciberdelincuentes aprovechan el denominado black Friday para estafar, robar datos personales y extorsionar a través de las compras en línea.

Por eso están llamado la atención de los ciudadanos para que verifiquen las páginas web antes de realizar alguna compra o transacción, y muchos menos enviar datos personales sin verificar la información de empresa donde va a realizar las compras, desconfíe de grandes promociones y mucho menos enviar cuentas o contraseñas ni por correo ni por chat de redes sociales.

El Intendente jefe Wilmar Contento Marín, Jefe de prevención Gaula de la Policía, Quindío en diálogo con Caracol Radio Armenia señaló “Para este Black Friday los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de las compras en línea creando enlaces y páginas falsas con el objetivo de sustraer información personal. Esto para posteriormente extorsionar a las víctimas.

Ellos publican anuncios falsos en redes sociales, en páginas web donde redirigen a sitios engañosos para solicitar datos personales. Posterior a ello envían mensajes de texto, correos electrónicos o realizan llamadas ofreciéndole promociones o premios inexistentes o alertas sobre compras que esas personas nunca realizaron.

También inducen a ingresar a enlaces que pueden instalar virus en los dispositivos celulares o en los computadores con el propósito de captar información íntima o información reservada.

Ya con estos datos extorsionan a las víctimas, las amenazan con divulgación de ese contenido íntimo que captaron a cambio digamos de dinero. Entonces, le hacen esas exigencias.

Recomendaciones

Por eso el Gaula del departamento del Quindío recomienda a estas personas para el Black Friday verificar la autenticidad de las promociones en las páginas oficiales, ya sea de los de las marcas que están ofreciendo estas estas promociones o de las entidades bancarias.

Otra recomendación es que deben desconfiar de las ofertas con precios exageradamente bajos o con ofertas por tiempo limitado, también evitar abrir enlaces o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Otra recomendación es que NO deben realizar compras desde redes wifi públicas, abstenerse de conectarse por las redes de wifi públicas para realizar compras en internet.

Invitación a denunciar

Recuerda las líneas de atención:

165 GAULA Policía Nacional

147 GAULA Militar

123 Policía Nacional

¡No caigas en la trampa! Si recibe una llamada o mensaje sospechoso, no dude en denunciar.