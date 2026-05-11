El plan de seguridad que tienen Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en su campaña presidencial

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia pasaron por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio sobre su propuesta para garantizar la seguridad del país.

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“El plan de seguridad está escrito en nuestro plan 10 y es un plan de seguridad total que le pone punto final a la paz total de ese Gobierno y que quiere tener una prioridad importantísima alrededor de la lucha contra la extorsión”, dijo Oviedo, fórmula vicepresidencial, explicando que este plan entiende que:

Necesitamos incrementar el pie de fuerza: Se proponen al menos 30 mil nuevos miembros de la policía y 30 mil nuevos miembros del Ejército.

Las mujeres a veces la están pasando peor en las casas que en la calle y por consiguiente necesitamos que haya una reforma a la justicia que atienda los casos de violencia intrafamiliar de una forma mucho más contundente.

de una forma mucho más contundente. Hoy hemos perdido una capacidad tecnológica de luchar contra estos grupos criminales fragmentarios que tienen un control territorial tremendo en el país y necesitamos recuperar esa capacidad tecnológica con cooperación internacional e inversión pública.

Necesitamos que la seguridad ciudadana vuelva a ser una realidad en el país: “Porque hoy son las ciudades capitales las que se sienten más ahogadas por la extorsión, por el hurto y por el debilitamiento de la presencia de la fuerza pública en ciudades capitales en donde están gobernando los extorsionistas y bandas criminales”.

¿De dónde va a salir el incremento de el pie de fuerza?

“Vamos a abrir una convocatoria, pero también hemos pensado que haya una nueva fuerza con nuestro veterano de la fuerza pública que se están retirando a los 40 años. Entrenados, capaces, nosotros queremos volverlos a traer. Es que es lo que necesitamos, la fuerza pública cumple muchas funciones”, dijeron afirmando que “Bogotá tiene muchísimos menos policías que cualquier capital de su tamaño. El déficit es brutal”.

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De este modo, Valencia fue enfática en que lo primero que se necesita es una nueva legislación para la flagrancia. “Vamos a adelantar pruebas que las puede hacer la policía para que podamos capturar, procesar y meter presos a los de la flagrancia”.